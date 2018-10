Tg1 | il direttore Montanari | “Paragone dice che faccio infantilismo giornalistico?

"Non so se questa polemica sia più penosa o più ridicola". Il direttore del Tg1 risponde a Paragone : Andrea Montanari, 59 anni, dal giugno 2017 direttore del Tg1, sulle colonne del Corriere della sera risponde a Gianluigi Paragone, giornalista, oggi in politica con i Cinque stelle, capogruppo in Vigilanza Rai, che ha definito infantile il Tg1 che domenica sera ha aperto con la manifestazione del Pd, come del resto tutti i principali telegiornali italiani.«Non so se questa polemica sia più penosa o più ridicola - dice il ...