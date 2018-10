Terremoto | il commissario sarà Farabollini | il geologo ha avuto la meglio su Pirozzi

Terremoto : siglato il protocollo tra commissario straordinario e Abi : Stabilire le modalità e le condizioni in ottemperanza alle quali le imprese edilizie e i professionisti possono ottenere dalle banche l’anticipo del pagamento dei lavori di ricostruzione ad essi affidati: con questo obiettivo – rende noto l’Ufficio speciale ricostruzione Umbria – è stato siglato, a Roma, un protocollo d’intesa tra il commissario straordinario del Governo per la ricostruzione sisma 2016, Paola De ...

Terremoto Molise : il presidente della Regione nominato commissario delegato per la gestione degli interventi : Il presidente della Regione Molise, Donato Toma, è stato nominato commissario delegato per la gestione degli interventi relativi al Terremoto verificatosi il 16 agosto scorso. Nel provvedimento, emanato dal capo Dipartimento della Protezione civile, “si è dato atto che gli eventi sismici hanno determinato una grave situazione di pericolo per l’incolumita’ delle persone e la sicurezza dei beni pubblici e privati, nonche’ ...

Terremoto Centro Italia : “tra oggi e domani” il nuovo commissario : “Credo che tra oggi e domani conoscerete il nuovo commissario” per la ricostruzione post-sisma in Centro Italia: lo ha dichiarato il vice premier Luigi Di Maio nel corso di una visita allo stabilimento Tagina in Umbria, in risposta alle domande dei giornalisti. L'articolo Terremoto Centro Italia: “tra oggi e domani” il nuovo commissario sembra essere il primo su Meteo Web.