Tennis | stagione finita per David Goffin | problemi al gomito

Tennis - stagione finita per Serena Williams : i dettagli : Serena Williams non ci sarà a Pechino nel torneo in programma la prossima settimana, la Tennista si concentrerà sul rientro nel mese di gennaio Serena Williams ha dato forfait al torneo Wta di Pechino in programma la prossima settimana decidendo di terminare così il 2018. La statunitense, che oggi compie 37 anni, tornerà alle competizioni a gennaio e nel prossimo Australian Open cercherà di eguagliare il record di 24 Grand Slam detenuto da ...

Tennis - Maria Sharapova dice stop alla stagione 2018! Tornerà in campo il prossimo anno a Shenzhen : La notizia arriva dal giornalista del New York Times Ben Rothenberg su Twitter: Maria Sharapova dichiara, tramite il suo team, di aver posto fine alla stagione 2018 con gli ottavi di finale raggiunti agli ultimi US Open. La decisione, sempre stando a Rothenberg, è stata presa allo scopo di riposare e recuperare in vista del 2019. La siberiana avrebbe dovuto giocare i tornei di Pechino, Tianjin e Mosca: dal momento che, in questi stessi eventi, ...