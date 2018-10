Temptation Island Vip Alessandra Sgolastra ha scelto Andrea Cerioli? Il gesto shock

Replica Temptation Island - 3° appuntamento di ieri in streaming su MediasetPlay e La 5 : Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con Temptation Island Vip, il reality show delle tentazioni condotto da Simona Ventura che sta ottenendo ottimi risultati d'ascolto nel prime time con una media che supera il 22% di share. ieri sera è andata in onda la terza puntata, caratterizzata dal falò finale tra Nilufar e Giordano, la coppia nata a Uomini e donne. Se vi foste persi questo terzo appuntamento con il reality in tv, vi ricordiamo che potrete ...

NILUFAR ADDATI E GIORDANO MAZZOCCHI ESCONO INSIEME/ Al falò l'abito della De Lellis (Temptation Island Vip) : NILUFAR ADDATI e GIORDANO MAZZOCCHI, la coppia è in bilico e pronta a un confronto nella puntata di stasera. Il rischio è che la loro storia d'amore termini oggi. (Temptation Island Vip)(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 21:54:00 GMT)

Temptation Island Vip - Valeria Marini su Patrick Baldassari : 'Si merita le corna lunghe per quanto è cretino' : Dopo aver visto il primo video del fidanzato Patrick Baldassari durante il falò della terza puntata di Temptation Island Vip , Valeria Marini si è lasciata andare a un lungo sfogo con le altre ...

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi escono insieme/ Nicola Panico dice la sua - e poi… (Temptation Island Vip) : Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, la coppia è in bilico e pronta a un confronto nella puntata di stasera. Il rischio è che la loro storia d'amore termini oggi. (Temptation Island Vip)(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 17:21:00 GMT)

Temptation Island Vip - dopo le lacrime - il messaggio di Nicolò Ferrari : Tanto affetto verso l'ex corteggiatore di Nilufar, ancora in lacrime per lei a Temptation Island Vip.

Temptation Island Vip : Matteo Salvini con un post ammette di guardare il programma. Ecco cosa ha risposto Simona Ventura : Matteo Salvini ammette di guardare Temptation Island Vip: Ecco cosa ha detto Simona Ventura La prima edizione di Temptation Island L'articolo Temptation Island Vip: Matteo Salvini con un post ammette di guardare il programma. Ecco cosa ha risposto Simona Ventura proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Matteo Salvini guarda Temptation Island/ Post su Instagram : "Tele-relax" : Chef Rubio attacca - "Disonorevole" : Matteo Salvini è un fan di Temptation Island: "Momento di tele-relax" scrive il Ministro degli Interni su Instagram e la Rete si scatena. Duro il commento di Chef Rubio: "Disonorevole"(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 15:45:00 GMT)

Andrea Cerioli sta con Alessandra dopo Temptation Island Vip? Il gesto : Alessandra Sgolastra e Andrea Cerioli insieme dopo Temptation Island Vip? Cosa accadrà settimana prossima tra Alessandra Sgolastra e Andrea Zenga, durante l’ultima puntata di Temptation Island Vip? La fidanzata del programma condotto da Simona Ventura sceglierà di uscire insieme al suo ragazzo o sceglierà di seguire la passione che sta condividendo con Andrea Cerioli? Durante la puntata di ieri Alessandra ha dimostrato una grande ...

Nicolò Ferrari dopo le lacrime a Temptation Island - il messaggio ai fan : Nicolò Ferrari parla dopo le lacrime a Temptation Island Vip Abbiamo visto Nicolò Ferrari in lacrime per Nilufar Addati già a Uomini e Donne ma ieri sera a Temptation Island Vip lo ha rifatto. È evidente che l’ex corteggiatore fosse realmente interessato a Nilufar, che però anche ieri sera durante il falò ha confermato il suo […] L'articolo Nicolò Ferrari dopo le lacrime a Temptation Island, il messaggio ai fan proviene da Gossip e ...

Pagelle TV della Settimana (24-30/09/2018). Promosso Temptation Island Vip. Bocciati Grande Fratello Vip e Giletti : Patrick e Valeria a Temptation Island Vip Promossi 9 a Temptation Island Vip. Dopo l’exploit estivo, il programma delle tentazioni è tornato con una versione per concorrenti famosi (o quasi) bissando il successo. Merito di un sapiente lavoro che al primo posto mette i contenuti e le emozioni che vanno di pari passo con una tematica attuale, come quella del tradimento e della gelosia, declinata in maniera tangibile. 8 all’Italvolley. ...

ANDREA ZENGA E ALESSANDRA SGOLASTRA SI SONO LASCIATI?/ L'indizio che parla chiaro (Temptation Island Vip) : ANDREA ZENGA e ALESSANDRA SGOLASTRA si SONO LASCIATI? La fidanzata del figlio di Walter sempre più vicina ad ANDREA Cerioli e spunta... (Temptation Island Vip) (Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 14:15:00 GMT)

Uomini e donne - Sara Affi Fella umiliata anche a Temptation Island Vip : 'Questo sì che è amore' : anche durante la messa in onda di Temptation Island Vip si parla di Sara Affi Fella e del suo complotto ai danni di Uomini e donne , il programma di Maria De Filippi . In particolare la ex tronista ...

Diretta Temptation Island Vip : penultima puntata con tante sorprese : La penultima puntata di Temptation Island Vip andra' in onda stasera, come sempre, su Canale 5. Settimana scorsa ci siamo lasciati con la richiesta “in sospensione” di un falò di confronto anticipato. Infatti Giordano, fidanzato con Nilufar, ha chiesto di poter vedere la fidanzata, soprattutto da quando ha notato una pressante vicinanza del single Nicolò [VIDEO] ex corteggiatore della fidanzata, quando quest’ultima presiedeva sul trono di Uomini ...

Anticipazioni Temptation Island terza puntata di oggi : falò d'addio tra Nilufar e Giordano : oggi, martedì 2 ottobre, in prime time su Canale 5 andra' in onda la terza puntata di Temptation Island Vip, il fortunato reality show condotto da Simona Ventura che sta riscuotendo ottimi risultati d'ascolto. Ormai stiamo per arrivare verso il gran finale di questa prima stagione e per le coppie rimaste in gara arriva il momento della resa dei conti. oggi tocchera' a Nilufar e Giordano, la coppia nata a Uomini e donne, la quale dovra' ...