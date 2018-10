Tapiro d’Oro a Belen per una ‘follia’ in auto | stava festeggiando l’addio a Iannone?

sportfair

: E il #TapiroDoro questa sera va a... #BelenRodriguez!!! @Fiorello sappi che ti ha superato col numero di Tapiri ?? ??… - Striscia : E il #TapiroDoro questa sera va a... #BelenRodriguez!!! @Fiorello sappi che ti ha superato col numero di Tapiri ?? ??… - AstiGioachino : RT @Striscia: E il #TapiroDoro questa sera va a... #BelenRodriguez!!! @Fiorello sappi che ti ha superato col numero di Tapiri ?? ?? Stasera d… - SmorfiaDigitale : Tapiro d'oro a Belen Rodriguez/Striscia la Notizia, foto: bacio con Valerio Staf... -

(Di giovedì 4 ottobre 2018)Rodriguez riceve ild’Oro da Valerio Staffelli e conferma la fine della relazione con AndreaRodriguez, beccata dalla Polizia durante una serata milanese scalmanata (VEDI QUI), è stata raggiunta dall’inviato di Striscia La Notizia Valerio Steffelli per la consegna dell’ennesimod’Oro. L’argentina dopo aver giustificato la testa fuori dal tettuccio dell’, motivo per cui gli agenti l’hanno braccata, ha confermato alforo la fine della relazione con Andrea. “? È proprio finita? Lui sta con un’ombrellina per ripararsi dalle corna che cadono dal cielo?”, ha domandato irriverente Staffelli a. La Rodriguez ha replicato pronta: “le corna non le faccio mai. È da quando ho 15 anni che sono sempre fidanzata”. Quando poi Valerio ha rimbeccato gli ...