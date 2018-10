news.mtv

: Dio x paradiso intendeva la Sardegna. Cala brandinchi Tahiti. - amanziomario : Dio x paradiso intendeva la Sardegna. Cala brandinchi Tahiti. -

(Di giovedì 4 ottobre 2018) Sicuramente un must per chi vola in Polinesia con l'idea non solo di rilassarsi in spiaggia, ma anche di godersi un po' di surf in alcuni degli spot migliori al mondo. E un'occhiata a queste ...