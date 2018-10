Taekwondo | Olimpiadi Giovanili 2018 | i convocati dell’Italia ai raggi X e le speranze di

oasport

(Di giovedì 4 ottobre 2018) Saranno due gli azzurri in gara nelalledi Buenos Aires (Argentina). A rappresentare l’Italia in questa rassegna a cinque cerchi troveremo Gabriele Caulo e Assunta Cennamo, due grandi talenti che proveranno ad essere protagonisti in questo prestigioso evento. Andiamo quindi a scoprire meglio i nostri portacolori e le lorodi conquistare una medaglia. Gabriele Caulo (-63kg): ragazzo che ha appena compiuto 17 anni ed è tra i più promettenti del movimento azzurro. Nel 2015 aveva già dimostrato il suo talento trionfando agli Europei Cadetti e in questa stagione ha fatto un ulteriore salto di qualità, conquistando uno splendido argento ai Mondiali Junior di Hammamet. Per quello che si è visto in Tunisia, Caulo si presenterà a questecome uno dei favoriti e potrà davvero puntare alla finale. Assunta Cennamo (-63kg): anche lei 17enne e con ...