Sygic ad INTERMOT2018 ha presentato il suo primo navigatore per moto

(Di giovedì 4 ottobre 2018) Bratislava (Slovacchia), 4 ottobre 2018 – In occasione della fiera Intermot di Colonia,, leader mondiale nel settore della connettività per auto, ha annunciato che la sua app di navigazione ora è compatibile con il tablet mySPIN di Bosch. Grazie a questa nuova integrazione, il marchio punta a offrire una navigazione sicura a milioni di veicoli a due ruote in tutto il mondo. L’app si connette allo smartphone tramite Bluetooth e si collega tramite cavo ai comandi del tablet mySPIN di Bosch, presenti sul manubrio dei veicoli a due ruote, sul quale vengono mostrate le mappe e le istruzioni di navigazione che possono essere gestite in modo funzionale tramite i comandi. Oltre agli eccellenti strumenti di navigazione, i guidatori potranno sfruttare alcune funzionalità premium, tra cui le mappe offline con aggiornamenti gratuiti illimitati, gli avvisi sui limiti di velocità, la ...