Sviluppo sostenibile | l' Italia non è in campo

Cos'è e come funziona la prima obbligazione per lo Sviluppo sostenibile : Il modello di riferimento è quello dei fortunati Green Bond, le obbligazioni che sostengono progetti nelle rinnovabili e nell'efficienza energetica in tutto il mondo. 500 milioni di euro, dunque, da ...

Rapporto uomo-natura e Sviluppo sostenibile - torna a Milano il festival 'A Seminar la Buona Pianta' : Il Rapporto fra l'uomo e la natura e il ruolo dell'impresa sostenibile nell'economia del futuro. Questi alcuni dei temi al centro del festival 'A Seminar la Buona Pianta' a Milano

“La Città del Futuro” : privati e Istituzioni Pubbliche insieme per lo Sviluppo urbano sostenibile : Agglomerati urbani a basso impatto ambientale, costruzioni sostenibili ad alto comfort abitativo che permettono una vita più sana. Questo l’obiettivo del Forum La Città del Futuro, organizzato da Road to Green 2020 e Active House Italia, che oggi ha portato a Roma alcune delle principali aziende che operano nel settore dell’edilizia, con particolare attenzione alle questioni legate alla sostenibilità. L’evento ha ottenuto il patrocinio del ...

Sviluppo sostenibile - dall'alta formazione contributi innovativi : Roma, 25 set., askanews, - Oltre 30 partecipanti arrivati da tutta Italia hanno avuto modo di approfondire i temi dello Sviluppo sostenibile, della scienza e dell'innovazione al servizio dello Sviluppo e di nuovi modelli di business durante la prima edizione della 'Summer School on Sustainable Development' che si è appena conclusa al Santa Chiara ...

Così Eni e Undp coopereranno per sostenere Sviluppo sostenibile in Africa : Eni e Undp , United Nations Development Programme, coopereranno per migliorare l'accessibilità a un'energia sostenibile in Africa e per contribuire al raggiungimento dei Sustainable Development Goals ,...

Eni : con Undp per lo Sviluppo sostenibile in Africa : Secondo l’accordo, Eni svilupperà iniziative di business per incrementare l’accesso all’energia pulita nel continente e Undp utilizzerà la sua estesa rete di contatti in più di 170 paesi per promuovere un quadro favorevole alla messa in atto del partenariato e per valutarne l’impatto di sostenibilità sulle comunità locali. Angola, Congo, Costa d’Avorio, Egitto, Gabon, Ghana, Kenya, Mozambico, Nigeria e Tanzania sono ...

Deruta - presentati i 'Venerdì dello Sviluppo sostenibile' : un ciclo di incontri da tenere a Deruta : ... ambiente e economia, perché lo sviluppo sostenibile riguarda questi argomenti. Alla fine degli incontri redigeremo una " Carta di Deruta per lo sviluppo sostenibile ". A conferma del valore di ...

Cina - Città Proibita ospita forum internazionale di esperti per lo Sviluppo sostenibile del patrimonio culturale : ... Grecia, India, Iran ed Iraq, insieme a rappresentanti di diverse organizzazioni internazionali si sono riuniti per il terzo "forum Taihe sulla Tutela delle antiche civiltà del mondo". L'incontro, ...

Spazio : “La ricerca aerospaziale può diventare il volano dello Sviluppo sostenibile” : “La ricerca aerospaziale può diventare il volano dello sviluppo sostenibile. L’Italia si colloca in prima linea nel raggiungimento dell’obiettivo dell’agenda 2030 proprio tramite l’utilizzo delle tecnologie applicate allo Spazio. L’evoluzione dei satelliti ha permesso grandi passi avanti nell’acquisizione di dati sullo stato della terra, soprattutto per quanto riguarda luoghi impervi e irraggiungibili e ...

Acqua ed energia - trovare lavoro ai tempi dello Sviluppo sostenibile : Da domani 5 settembre fino al 15 presso il complesso universitario di Monte S. Angelo, via Cinthia, 21, si terrà il ciclo di seminari 'Acque sotterranee ed energie: una strategia per lo sviluppo ...

Le dimissioni di Nicolas Hulot il nodo del progetto europeo di Sviluppo sostenibile : Il presidente Macron si è candidato a guidare un rilancio dell'Unione Europea: progetto per il quale non sembra, al momento, godere di forti sostegni negli altri Paesi europei, mentre sembrerebbe in calo di consensi anche in patria. La coincidenza fra la lunga recessione economica e le difficoltà politiche, di credibilità e fiducia, dell'Europa non è puramente temporale; l'Europa ha perso la spinta propulsiva della ...