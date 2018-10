Sulla Manovra Salvini smentisce Di Maio | “Per il reddito di cittadinanza 8 miliardi | non

Salvini : 'Sulla Manovra nessun passo indietro - anche se lo spread continua a salire' : Gli occhi sono puntati sul rientro anticipato a Roma dal Lussemburgo del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, che oggi non parteciperà alla riunione dell'Ecofin per poter lavorare al bilancio, dopo ...

Sulla Manovra Salvini smentisce Di Maio : “Per il reddito di cittadinanza 8 miliardi” : «No, non faremo marcia indietro» Sulla Manovra se lo spread continua a salire. Lo ha detto intervistato a Radio Anch’io il ministro dell’Interno e vice premier Matteo Salvini. «Se tagli le tasse - ha aggiunto - aiuti la crescita, noi puntiamo a un’Italia che non cresce dello zero virgola, ma del due, del due e mezzo». ...

'Nessuna marcia indietro Sulla Manovra anche con lo spread a 400' - Salvini - : Roma, 4 ott., askanews, - Una marcia indietro sulla manovra se lo spread arriva a 400? 'No, no, questa è una manovra che punta a far ripartire il lavoro': così Matteo Salvini, ministro dell'Interno, ...

I vertici Sulla Manovra e il volo dello spread. Di cosa parlare a cena : Altro vertice, altra serata in cui a cena potrete chiedervi, col brivido della diretta oppure detto in termini meno televisivi col brivido della contemporaneità, cosa staranno decidendo a Palazzo Chigi. E' in azione la regola dei vertici, formula matematica infallibile espressa con il noto enunciato

Moscovici : “In Italia governo euroscettico e xenofobo - Sulla Manovra rispetti le regole” : Come gli ungheresi «anche gli Italiani hanno optato per un governo decisamente euroscettico e xenofobo, che sulle questioni migratorie e di bilancio sta cercando di sbarazzarsi degli obblighi europei». Sono le parole del commissario agli Affari economici, Pierre Moscovici, a margine del suo intervento all'International Economic Forum of the America...

"Rischio più tasse in futuro" - l'allarme di Confindustria Sulla manovra : AdnKronos, - Senza una copertura "credibile" delle voci più pesanti del contratto di governo si potrebbe profilare un doppio rischio: che ex post il rapporto deficit Pil sia più alto del 2,4% e che ...

"Rischio più tasse in futuro" - l'allarme di Confindustria Sulla manovra : Senza una copertura "credibile" delle voci più pesanti del contratto di governo si potrebbe profilare un doppio rischio: che ex post il rapporto deficit Pil sia più alto del 2,4% e che per sostenere ...

Il governo tentenna e Tria riprende il controllo Sulla trattativa per la manovra : Il viaggio in Europa di Giovanni Tria, concluso con un rientro anticipato a Roma nella serata di lunedì, sembra aver prodotto un primo risultato nel dibattito interno sulla manovra. Il governo sarebbe pronto a impegnarsi per ridurre il rapporto deficit/pil dopo il primo anno, arrivando dal 2,4 al 2

Oggi nuovo vertice Sulla Manovra. Si profila una riduzione del deficit al 2 - 0% nel 2020 e 2021 : Presenti anche i due viceministri dell'Economia Massimo Garavaglia e Laura Castelli. Verso una riduzione del deficit al 2% nel 2020 e 2021 Alla definizione delle cifre del Def si è lavorato ancora in ...

Vertice Sulla Manovra - Conte : "Confermiamo la linea - riforme già dal 2019" : Presenti anche i due viceministri dell'Economia Massimo Garavaglia e Laura Castelli. E un nuovo Vertice sulla manovra, a quanto si apprende, è previsto domani mattina a Palazzo Chigi. La composizione ...

Vertice Sulla Manovra - Di Maio 'Deficit resta al 2 - 4 - debito giù con tagli agli sprechi'. Conte 'Riforme già nel 2019' : ... Antonio Tajani, e il ministro degli Affari europei, Paolo Savona, da alcuni considerato una sorta di ministro dell'Economia ombra. Sulle perplessità espresse da Tajani riguardo alla manovra 'ho ...

Governo - al via vertice Sulla manovra. Conte 'Avanti con gli impegni presi' : Un vertice che comincia mentre volano gli strali di molti esponenti del Governo nei confronti di Bruxelles. Con lo spread che ha superato quota 300 . Dopo il prevertice politico tra Giuseppe Conte, ...

Di Maio - Sulla Manovra non arretriamo : pronti a spiegarla alle piazze : Di Maio ha sottolineato, quindi, che con tutte le misure allo studio del governo "faremo crescere l'economia e ripagheremo il debito". A proposito dell'intenzione di spiegare la manovra nelle piazze, ...

Scintille da Bruxelles Sulla Manovra italiana : Oggi comunque partirà al governo la "cabina di regia" sull'economia, un modo per "condividere" con il ministro Tria la gestione dei conti. Intanto Il presidente della Commissione europea, Jean-Claude ...