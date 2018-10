SUITE FRANCESE Su Rai 3 il film con Michelle Williams oggi | 4 ottobre 2018

Capri - stuprata nella SUITE di un hotel di lusso manager dell'alta moda francese : Era in una suite di un hotel di lusso a Capri. La donna che ha denunciato la violenza sessuale, secondo quanto scrive Il Mattino, è una manager dell'alta moda francese. Ha 33 anni e in commissariato ha messo a verbale che un uomo, cittadino americano, l'avrebbe costretta a un rapporto sessuale contro la sua volontà. I fatti risalgono a venti giorni fa ma solo oggi è trapelata la notizia. L'americano accusato dello stupro è già tornato in patria ...