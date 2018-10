Stefano | preferenziale Marconi benefici per abitanti ed esercenti

romadailynews

(Di giovedì 4 ottobre 2018) Roma – Enrico, presidente della Commissione Mobilita’ di Roma Capitale, e’ intervenuto ai microfoni di ‘Cosa Succede in Citta” condotto da Emanuela Valente su Radio Cusano Campus per parlare della realizzazione della corsiacon pista ciclabile in Viale, il cui bando verra’ indetto a fine 2018. Quali sono i tempi previsti per vedere il progetto compiuto? “La Conferenza dei Servizi e’ a conclusione del suo lavoro in quanto sono gia’ arrivati i pareri necessari per bandire la gara. Un intervento come questo, dal costo di 5 milioni di euro, richiedera’ tempo ma per settembre 2019 dovrebbero partire i lavori. Questo progetto, dal taglio europeo, va a riqualificare una asse che oggi e’ avverso da una serie di difficolta’, fra cui il traffico e i posti auto al centro della ...