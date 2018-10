Stabilizzazione subito In piazza i precari dei centri per l' impiego | sono

huffingtonpost

(Di giovedì 4 ottobre 2018) Mentre il governo scalda i motori per il reddito di cittadinanza, scendono indell'Anpal, l'Agenzia nazionale per le politiche attive, 1300 unità di cui 800 (il 62 per cento) con contratti temporanei.loro a cercare il lavoro per i disoccupati. Un paradosso, evidentemente. Stamane davanti alla sede centrale dell'Agenzia a Roma un centinaio di dipendenti non stabilizzati hanno dato vita ad uno 'speakers' corner' in vista dell'annunciata riforma deiper l', riforma tanto più necessaria per consentire davvero la ricerca di lavoro ai beneficiari del reddito di cittadinanza.Allo 'speakers' corner', modalità di protesta nata a Londra ad Hyde Park, hanno partecipato delegazioni provenienti dalla Calabria, Basilicata, Puglia, Campania, Molise, Abbruzzo, Marche, Lazio, Umbria, Toscana ed Emilia Romagna."L'iniziativa - recita una nota del ...