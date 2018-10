Squash | PSA World Tour 2018 | Ali Farag e Sarah-Jane Perry trionfano a San Francisco

oasport

(Di giovedì 4 ottobre 2018) Sanha ospitato, dal 27 settembre al 2 ottobre, l’Oracle NetSuite Open, tappa del PSAGold. Nel settore maschile, la finale tutta egiziana ha visto la vittoria a sorpresa di Ali, che dopo oltre un’ora di gioco è riuscito a venire a capo del numero uno del mondo, il connazionale Mohamed El Shorbagy, imponendosi per 3-1 (11-9, 13-11, 4-11, 11-9). In precedenza,aveva sconfitto l’altro favorito del torneo, il francese Grégory Gaultier, con il quale aveva dato vita ad una battaglia durata cinque set (2-11, 11-6, 9-11, 11-5, 13-11), con l’egiziano che si era trovato per due volte in svantaggio. El Shorbagy, invece, aveva superato l’altro connazionale Karim Abdel Gawad per 3-1 (7-11, 11-7, 11-9, 11-8). Gerarchie sovvertite anche nel settore femminile, dove ad imporsi è stata la sorprendente inglese, numero ...