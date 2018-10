oasport

: Squash: Cristina Tartarone alle Olimpiadi giovanili di Buenos Aires 2018 - OA_Sport : Squash: Cristina Tartarone alle Olimpiadi giovanili di Buenos Aires 2018 -

(Di giovedì 4 ottobre 2018) A partire da domani, venerdì 5 ottobre,ospiterà i Giochi Olimpici. Tra gli sport in programma, seppur a titolo dimostrativo, ci sarà anche lo, che ad ogni modo effettuerà il suo esordio in una manifestazione organizzata dal Comitato Olimpico Internazionale. Le competizioni diavranno luogo presso il Tecnópolis Park della capitale federale argentina, dove è stato messo in piedi un campo in vetro interattivo di ultima generazione. L’Italia sarà rappresentata dalla talentuosa, diciassettenne cosentina, che nonostante la giovanissima età è già da qualche stagione una delle migliori giocatrici nazionali a livello senior. L’azzurra inizierà il proprio torneo domenica 7 ottobre contro la pericolosa egiziana Shina, tra le favorite per la vittoria finale, e disputerà poi altre cinque partite nei giorni successivi per il ...