Spunta un nuovo video del crollo del Ponte Morandi | il filmato ripreso dalle telecamere

Juventus - Ronaldo sulle accuse di stupro 'Solo falsità'. Stampa inglese - Spunta un nuovo video : TORINO - Cristiano Ronaldo ha rotto il silenzio, rispondendo via Twitter alle nuove accuse di stupro provenienti dalla riapertura del caso denunciato da Kathryn Mayorga: 'Nego con forza le accuse di ...

Stadio della Roma - nuovo interrogatorio per Parnasi : Spunta una casa in comodato d’uso per un politico : Il costruttore Luca Parnasi è tornato davanti ai pm per un nuovo interrogatorio (il quinto) nell’ambito dell’inchiesta sul nuovo Stadio della Roma. Il magistrato Barbara Zuin, titolare del fascicolo, lo ha sentito per 5 ore: secondo quanto si apprende, l’atto istruttorio avrebbe riguardato una casa da lui data in comodato d’uso a un esponente politico locale e Parnasi avrebbe anche parlato dei finanziamenti alla politica ma non ...

Chi è Cristiano Iovino? Dopo Andrea Damante - accanto a Giulia De Lellis Spunta il nuovo presunto fidanzato [GALLERY] : Cristiano Iovino è il nuovo fidanzato di Giulia De Lellis? Dopo Andrea Damante, ecco la segnalazione sul presunto uomo con cui l’ex corteggiatrice di ‘Uomini e Donne’ si accompagnerebbe Giulia De Lellis e Andrea Damante, Dopo aver annunciato la fine della loro storia d’amore quest’estate, stanno provando a ricostruirsi una vita sentimentale. Se i flirt attribuiti al deejay, ex tronista di ‘Uomini e Donne’, si ...

La guerra a Rocco Casalino : Spunta un nuovo audio - le opposizioni lo attaccano : ... visto che è un esperto di comunicazione, al più importante Grande Fratello del Paese: sta prendendo parte alla gestione, checché se ne dica, di una delle grandi democrazie del mondo. Onore e oneri. ...

È Spuntato un nuovo audio Whatsapp di Rocco Casalino : Dieci giorni dopo la diffusione dell'audio in cui minacciava la "megavendetta" contro i tecnici del ministero dell'Economia se non avessero trovato le risorse per il reddito di cittadinanza, il Giornale ha pubblicato una nuova registrazione, inviata sempre dal portavoce del premier Rocco Casalino, a una decina di giornalisti: "È il 17 agosto, Ponte Morandi è crollato da tre giorni, si contano ...

Belen accanto a lei Spunta un nuovo cavaliere : Belen sa quel che non vuole, così come ha dichiarato su “Instagram” il giorno del suo 34esimo compleanno, i suoi fan brancolano nel buio. Le foto pubblicate dal settimanale “Diva e Donna” mostrano la Rodriguez scortata da Mirco Levati, esperto di comunicazione e marketing sportivo, in una serata intima tra amici. Una cosa è certa, il settimanale “Diva e Donna” ha immortalato Mirco Levati seduto al fianco di Belen ad una cena tra pochi intimi per ...

Death Stranding : un nuovo imperdibile trailer Spunta in rete : Kojima Prioductions ha concluso il Tokyo Game Show 2018 con un'interessante trailer di presentazione dell'attesissimo Death Stranding, riporta Kotaku.Vediamo insieme il filmato, riportato qui di seguito:Il filmato, apparso all'improvviso sull'Instagram TV di Hideo Kojima, è stato repentinamente ricaricato in rete dagli appassionati. Nella breve sequenza possiamo sentire un dialogo e intravvedere un nuovo personaggio dalla costosissima maschera ...

Pokémon GO : un Pokémon nuovo di zecca Spunta tra i file del gioco : La scorsa notte Niantic ha reso disponibile una patch per Pokémon GO volta a introdurre nel gioco Kecleon, uno dei Pokémon di terza generazione che non hanno ancora esordito nel gioco, e come da copione i dataminer non hanno perso l'occasione per dare un'occhiata ai nuovi file scovando qualcosa di decisamente interessante.Come riporta Eurogamer.net, nei file della patch è presente il design di un Pokémon sconosciuto, che non fa parte di alcuna ...

Csm - le alchimie delle correnti per eleggere il nuovo vicepresidente. E Spunta l’ipotesi di un patto di minoranza : L’elezione del nuovo vicepresidente? “Non si riesce a capire ancora nulla”. Mai al Consiglio superiore della magistratura avevano vissuto momenti di tale impasse. Alla vigilia dell’insediamento del nuovo plenum, infatti, molti dei nuovi consiglieri di Palazzo dei Marescialli riesce ancora a capire chi possa essere un candidato credibile per la poltrona attualmente occupata da Giovanni Legnini. Una svolta potrebbe arrivare ...

Sul blog di Grillo Spunta un progetto del nuovo Ponte - una gabbia per non demolire : Non il semplice rifacimento del Ponte Morandi, ma un "sistema di riqualificazione dell'area, di messa in sicurezza immediata senza demolire, con estrema flessibilità strutturale e dispositiva, oggi e nel futuro, mediante una 'macchina dell'abitarè che produce energia". E' questa la filosofia di un progetto dell'architetto Stefano Giavazzi, pubblicato oggi sul blog di Beppe Grillo.L'idea è di realizzare la struttura ...

Uomini e Donne : nuovo amore per Sara Affi Fella? Spunta un calciatore : Uomini e Donne: Sara Affi Fella ha un nuovo amore? Gli indizi sul flirt con il calciatore Sara Affi Fella, dopo la fine della sua breve storia con Luigi Mastroianni nata a Uomini e Donne, ha voltato pagina? L’ex tronista sembrerebbe aver trovato un nuovo amore, almeno secondo quanto rivela il Vicolo delle News. Le […] L'articolo Uomini e Donne: nuovo amore per Sara Affi Fella? Spunta un calciatore proviene da Gossip e Tv.

Trono Over - Gemma e Marco di nuovo insieme : ma Spunta Rocco : Uomini e Donne anticipazioni, Gemma esce ancora con Marco: Rocco la corteggia Il 7 Settembre 2018 si sono registrate le nuove puntate del Trono Over di Uomini e Donne. Gemma ha già catturato l’attenzione di alcuni cavaliere del parterre. Nel corso della prima registrazione, Maria De Filippi ha annunciato il ritorno di un ex volto […] L'articolo Trono Over, Gemma e Marco di nuovo insieme: ma spunta Rocco proviene da Gossip e Tv.