Spruzza spray al peperoncino in classe : 13 compagni in ospedale : Le risate sono durate poco. Poi gli agenti irritanti si sono propagati nell'aria, e quasi tutta la classe ha accusato i...

L'aria pura 'raccolta' a Misurina Spruzzata con lo spray alla Mostra : 'Start up sensoriale' : Chiara è laureata in studi europei, una interfacoltà specialistica fra economia, giurisprudenza e lingue: lo sbocco naturale sarebbe la carriera diplomatica. 'Ho avuto esperienze in organizzazioni ...