Spread | Italia si avvicina alla Grecia

Paolo Becchi e la truffa dello Spread : 'Vi spiego perché per colpa dell'euro l'Italia è nel mirino' : L' economia italiana è semplice, se scendono i valori dei titoli di Stato e lo spread sale, soffrono i bilanci delle banche, che sono piene di titoli di Stato per circa 400 miliardi,. E le banche ...

Italia troppo grande per fallire : ma la questione Spread non è da sottovalutare : I tassi d'interesse dei Paesi periferici, cioè Grecia, Irlanda, Portogallo, Spagna e Italia, non si muovono più in modo...

Perché la questione dello Spread dell'Italia è piuttosto seria : Roma, 3 ott., askanews, - L'Italia è come le grandi banche sistemiche, 'too big to fail'. Ma se è vero che l'Italia è troppo grande per fallire è altrettanto vero che è troppo grande per essere ...

Spread - la nuova impennata ha già fatto la prima vittima : le banche italiane. Il caso del Monte dei Paschi di Siena : La bufera finanziaria che si è scatenata sui titoli italiani, oltre agli effetti diretti di cui si è diffusamente parlato (l’impennata dello Spread ruba risorse preziose a investimenti e servizi, rende meno sostenibile il debito pubblico, incide sui risparmi delle famiglie e sui costi di finanziamento di cittadini e imprese, eccetera eccetera), rischia di produrre delle conseguenze indirette quasi altrettanto dolorose e devastanti per la nostra ...

Di Maio : “Investiamo sul sorriso degli italiani”. Ma lo Spread vola a 300 e si rimangia i guadagni : Dopo un’apertura in netto calo, lo spread tra Btp e Bund accelera e risale a 300 punti: il rendimento del titolo italiano a 10 anni - sugli schermi Bloomberg - è in rialzo al 3,42%. I BTp hanno dunque invertito rotta e sono tornati sui livelli della chiusura di ieri. È la reazione alle ultime parole del vicepremier, Luigi Di Maio: «Stiamo investend...

Spread - così l’Italia si avvicina pericolosamente alla Grecia : I BTp si allontanano sempre di più dai Bund tedeschi e si avvicinano ai titoli greci. Il differenziale di rendimento tra l’Italia e la Grecia è ai minimi dal 2009...

Carburanti : in calo lo “Spread” fra il prezzo del diesel in Italia e quello della Germania : Cala al 16,8% lo “spread” fra il prezzo del diesel in Italia e quello della Germania con il differenziale alla pompa che si è ridotto di oltre 2 punti percentuali rispetto al 18,9% di agosto facendo scendere da 13 a 12 euro il maggior costo su un pieno medio che un automobilista Italiano ha nei confronti di un suo omologo tedesco. E’ quanto emerge da un’analisi dell’Unione europea delle cooperative Uecoop sui prezzi alla pompa in relazione ...

Lo SPREAD ieri ha fatto segnare nuovi massimi e l'andamento è davvero molto pericoloso. Occorre fare chiarezza per capire cosa accade davvero.

BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari alle prese con lo Spread a 300 (3 ottobre 2018) : BORSA ITALIANA news. A Piazza Affari OGGI occhi ancora puntati sullo spread. Non mancano dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 04:33:00 GMT)

Spread - con l'impennata l'Italia rischia stangata da 20 miliardi : l'impennata dello Spread rischia di vanificare buona parte dello stimolo sulla crescita su cui punta la maggioranza. Fino a undici miliardi in più è infatti il costo per le finanze pubbliche e quindi ...

Lo Spread a 302 - ai massimi dal 2014 Di Maio : «Risale? Colpa commissari Ue» L’Austria all’Italia : «Rispetti le regole» : Il differenziale Btp-Bund chiude a 301,2 punti base. Il presidente della Commissione Bilancio Borghi: «L’Italia con una propria moneta risolverebbe gran parte dei problemi». La replica di Conte: «Euro irrinunciabile»

