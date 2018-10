Spread | in attesa dei dati completi sulla manovra | Roma inizia a contagiare il resto

Nota al Def - Spread in lieve calo e Piazza Affari negativa. Attesa per l’invio del documento alle Camere : spread in lieve calo e Borsa debole nel giorno in cui la Nota di aggiornamento al Def dovrebbe finalmente essere inviata al Parlamento a una settimana dal varo ufficiale in consiglio dei ministri e dopo un lungo lavoro di riscrittura. Nella conferenza stampa di mercoledì sera il governo si è limitato a confermare che il deficit/pil salirà al 2,4% nel 2019 per poi calare progressivamente ma non ha comunicato l’atteso dato sulla crescita ...

Manovra - Spread in altalena in attesa della Nota al Def. Salvini : “Negli anni futuri deficit e debito scenderanno” : Mercati in altalena dopo la giornata difficile di martedì, quando lo spread ha sfondato quota 300 punti base salendo ai massimi dal 2014. In avvio hanno pesato – in positivo – le indiscrezioni sul vertice di governo durante il quale è emersa la possibilità di contenere il deficit/pil negli anni successivi al prossimo, rivedendolo al ribasso rispetto al 2,4% chiesto e ottenuto per il 2019 dai vicepremier Luigi Di Maio e Matteo ...

Argentina : borsa in ripresa e Spread in discesa confermano attesa dei mercati su accordo Finanziaria 2019 : Un ulteriore indicatore positivo viene dal fronte fiscale dove, secondo dati diffusi oggi dal ministero dell'Economia, si registra per il mese di agosto una caduta del deficit fiscale primario del 58 ...

Borse caute in attesa della Bce. E a Piazza Affari torna il balletto dello Spread : Milano. “La riunione della Bce dovrebbe rivelarsi interlocutoria. Le nuove stime dello staff confermeranno probabilmente lo scenario di espansione moderata e graduale aumento dei prezzi, con marginali revisioni al ribasso alle stime di crescita 2018-2019. Il Quantitative easing è storia, il focus or

Spread sopra i 290 - in attesa di Fitch. Giorgetti : 'Sforare il 3%? Sì se per sicurezza Paese' : Di economia, Lega, nazionalizzazione e di tanto altro ha parlato alla Versiliana il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti. "Non siamo assolutamente soddisfatti di come sta ...

Spread a 291 in attesa di Fitch. Giorgetti : sforare il 3%? Sì se per sicurezza Paese : Di economia, Lega, nazionalizzazione e di tanto altro ha parlato alla Versiliana il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti. "Non siamo assolutamente soddisfatti di come sta ...