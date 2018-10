Spread | ecco i fondi che hanno reso più del 20% dalla crisi del 2011

Ecco il «vero» Spread seguito dagli operatori per capire se c’è aria di crisi : Lo spread BTp-Bund misura un primo livello di tensione ma è incompleto. Per capire se gli investitori hanno paura va analizzato un altro parametro...

Spread ai massimi dal 2014 - ecco la sua corsa in scia alle esternazioni dei politici (e con gli acquisti Bce dimezzati) : Non è stata una giornata facile sui mercati finanziari. Nella seduta successiva al confronto sulla manovra del ministro Giovanni Tria a Bruxelles lo Spread ha chiuso in peggioramento a quota 301,2 punti base, con il rendimento del decennale italiano al 3,44 per cento. Inoltre, poco prima del finale, il differenziale fra Bund e Btp ha toccato i 303,7 punti, livello che non si vedeva dal febbraio 2014. Ferma invece Piazza Affari (-0,24%) che ha ...

Lo Spread impenna - divario Btp-Bund in tempo reale : ecco cosa sta succedendo : Il differenziale sfonda quota 300. Per il M5s è tutta colpa degli euroburocrati: "Lo spread non sta salendo a causa di un...

Spread - ecco perchè può costare agli italiani 9 miliardi nel 2019 : Roma, 2 ott., askanews, - Non solo flat tax, superamento della Fornero e reddito di cittadinanza. Sul fronte delle uscite la manovra per il 2019 dovrà fare i conti con una spesa per interessi sul ...

La verità sullo Spread : ecco qual è l'indicatore che fa suonare l'allarme : ...4 per cento del rapporto deficit-Pil , di fatto è accompagnata dall'altalena dello spread che determina i rischi che corre la nostra economia. Ma quello che 'schizza' a quota 280 o 300 dopo il 'no' ...

Il Def 2019 spaventa i mercati e lo Spread sale. Ecco perché : Quattro domande per capire il tonfo di Piazza Affari e che come cosa ci aspetta in futuro SCHEDA Manovra, dalle pensioni alla flat tax

Spread in salita : ecco perché perdono tutti i titoli delle banche : MILANO - Spread su, banche giù. Per quale motivo ogni volta che cresce il differenziale a Piazza Affari è il comparto degli istituti di credito a soffrire più degli altri? Lo Spread rappresenta il ...

Deficit/Pil al 2 - 4%? Ecco quanto può salire lo Spread : Questa la percentuale dell'accordo trovato dalla maggioranza di governo, in cerca di fondi per rilanciare l'economia del Paese. Col Deficit al 2,4% quanto potrebbe salire lo spread? Ecco le stime ...

Ecco come sono fatti i Cir - l'asso nella manica di Salvini che vuole fermare l'altalena dello Spread : ... i Cir sono utilizzati allo scopo di investire in titoli individuati dal ministero dell'Economia e delle Finanze purché emessi a partire dal primo gennaio 2019". Per quanto riguarda le ...

Spread in aumento - ma stavolta il motivo è 'tecnico' : ecco cos'è successo : Spread in aumento questa mattina , ma stavolta per motivi tecnici: oggi è infatti cambiato il Btp decennale preso a riferimento dai terminali Bloomberg proprio per lo Spread. Un cambio tecnico che ...

Mercati volatili - Spread in altalena : ecco l'inizio di un autunno di passione : Non si preannuncia per nulla facile questo inizio di autunno per il mondo della finanza. La guerra dei dazi che non si riesce a sedare, le tensioni internazionali, la questione dei migranti che

Mercati volatili - Spread in altalena : ecco l'inizio di un autunno di passione : Questa, infatti, sarà la data entro la quale il Governo dovrà presentare la nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza , DEF ,. Il 15 ottobre , la Manovra a arriverà sul tavolo ...