Spazio | nuovi segreti di Saturno svelati nel testamento di Cassini

Ferrovie - arrivano Pop e Rock : ecco i nuovi treni per i pendolari con Wi-fi e Spazio per le bici : BERLINO - 'Pop' non è un sottomarino, ma è comunque giallo, ci si possono trasportare le biciclette, può arrivare a 160 chilometri orari ed è riciclabile al 95%. Proprio come 'Rock', che in compenso è ...

Europa League - nel Milan Spazio ai nuovi arrivati : chance importanti per far cambiare idea a Gattuso : Milan alle prese con la prima in Europa League in casa del Dudelange, Gattuso schiererà molti dei nuovi arrivi estivi Dopo la prestazione scialba di Cagliari, in casa Milan sembrano essere un po’ tutti sul banco degli imputati. Si sono salvati solo Donnarumma, Kessiè ed Higuain in terra sarda, dunque Gattuso sta pensando a qualche cambiamento. I nuovi arrivati potrebbero avere una ghiotta chance per guadagnarsi un posto da titolari ...

Osservazione della Terra : nuovi successi commerciali per e-GEOS (TeleSpazio/ASI) in Indonesia e Giappone : e-GEOS, una società costituita da Telespazio (80%) e Agenzia Spaziale Italiana (20%), leader nel settore dei servizi di geo-informazione, espande la propria presenza in estremo oriente con l’aggiudicazione di una gara in Indonesia e il rinnovo di un contratto in Giappone. In Indonesia, e-GEOS ha vinto una gara internazionale indetta dal Ministero degli Affari Marittimi e della Pesca (KKP) per supportare l’operatività della Stazione di Terra SAR ...

Orologi - dopo “First Man” tutti i nuovi modelli legati allo Spazio : Non ha vinto il Leone d’Oro, ma ha avuto l’onore di inaugurare la 75ma edizione della Mostra del Cinema di Venezia: “First Man”, racconto della grande avventura che, tra il 1961 e il 1969 ha visto l’uomo arrivare alla conquista dello spazio. Una pellicola firmata da Daniel Chazelle che, come per “La La Land”, sceglie Ryan Gosling come protagonista. Non si tratta però dell’unica conferma: anche gli amanti degli Orologi, ...

Spazio - India : nuovi dettagli sulla missione con equipaggio - costerà oltre un miliardo di euro : In riferimento alla missione spaziale con equipaggio annunciata dall’agenzia nazionale per la ricerca spaziale, il presidente dell’ISRO (Indian Space Research Organisation) ha fornito qualche nuovo dettaglio: dovrebbe svolgersi 6 mesi prima del 75° anniversario dell’Indipendenza del Paese, durare tra i 5 e i 7 giorni e coinvolgere 3 astronauti. Per il lancio verrà utilizzato il veicolo GSLV Mk-III e l’orbita sarà ...

Spazio - Cina : in orbita 2 nuovi satelliti Beidou - nuovo record nazionale di 23 lanci orbitali in meno di un anno : La Cina batte un nuovo record, completando con successo il 23° lancio orbitale del 2018. Lo scorso 24 agosto ha infatti posizionato una coppia di satelliti della costellazione Beidou, partiti dallo Xichang Satellite Launch Center nel sud-ovest della Cina alle 13:52 italiane a bordo di un razzo Lunga Marcia 3B, dotato di upperstage Yuanzheng-1. Posizionati in orbita media a circa 22.000 chilometri di altezza, i due satelliti – sviluppati ...

Captati due nuovi segnali dallo Spazio : Sono stati Captati due nuovi segnali dallo spazio In questi giorni sono stati registrati due misteriosi segnali dallo spazio tra cui uno proviene dal centro della via lattea. Il primo segnale dallo spazio si tratta di una misteriosa emissione prodotta dal centro della Via Lattea registrata dal Lat, il Large Area Telescope, ovvero lo strumento italiano installato sul telescopio Fermi con lo scopo di scrutare lo spazio alla ricerca di raggi ...