romadailynews

: Soumaila Diawara, sogni di un uomo: Soumaila Diawara, nato in Mali il 4 febbraio 1988… - romadailynews : Soumaila Diawara, sogni di un uomo: Soumaila Diawara, nato in Mali il 4 febbraio 1988… -

(Di giovedì 4 ottobre 2018), nato in Mali il 4 febbraio 1988. Genere: essere umano. Segni particolari: una storia che parla di lotta per la democrazia e l’indipendenza, di terrorismo, di persecuzione, di detenzione e di fuga. E un viaggio, non solo quello senza scelta, di sola andata, durante il quale se avrai gli Dei dalla tua parte potrai tenerti cara la pelle, ma anche un viaggio fatto di idee e di denunce contro la violenza, la coercizione e una politica svuotata di ideali e infarcita di propaganda. Una storia e un viaggio che si fondono trasformandosi in visioni e poi in poesia, marchiata a fuoco con l’inchiostro della passione sulle pagine di un libro “di un” chepubblica con l’aiuto dei suoi amici e della sua compagna, Roberta Parravani, insegnante di ruolo nella scuola per l’infanzia del Comune di Roma, volontaria internazionale e l’unica ...