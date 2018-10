Sotto la parità il comparto immobiliare italiano | -0 | 56% | | perde molto Aedes

Parità di genere - Oxfam : in Italia 1 donna su 4 è Sottoccupata. La testimonianza : “Ai colloqui mi chiedono se voglio figli” : In Europa una donna dovrebbe lavorare 59 giorni in più per arrivare ad avere lo stesso stipendio del proprio marito e in Italia 1 su 4 è sottoccupata. A rivelarlo è il nuovo rapporto pubblicato da Oxfam, la confederazione internazionale di organizzazioni non profit che si dedicano alla riduzione della povertà globale, che prende in considerazione i 28 paesi membri dell’Unione europea. I dati restituiscono un quadro allarmante per la Parità ...