Sotto il sei in condotta torna la bocciatura

Bari - "MUSEI CHE RACCONTANO LA PUGLIA" : OGGI IN FIERA SottoSCRITTO IL PROTOCOLLO : ... da 0 a 13 anni, con l'acquisto di arredi e materiali didattici e attraverso interventi mirati come laboratori, spettacoli teatrali, itinerari, visite guidate a tema. Per queste attività il Comune ...

SFOOTING/ "I Testini Pigri" Sotto l'ombrellone : dimmi dove vai in vacanza e ti dirò chi sei : Come promesso, I COMICASTRI tornano questa settimana con un nuovo test pigro per scoprire qualcosa di più su voi stessi. Basta sapere quali sono le vostre vacanze ideali(Pubblicato il Tue, 14 Aug 2018 06:11:00 GMT)LA STORIA IN PELLICOLA/ La satira feroce sul comunismo di Morto Stalin, se ne fa un altro, di G. ForestiFESTIVAL DI VENEZIA 2018/ I film da non perdere e i favoriti per il Leone d'oro, di C.M. Balsamo

Musei Fuori Orario. Spettacoli Sotto le stelle - "Concerto Orchestra Bottone : Da ricordare gli Spettacoli tenuti per I Concerti del Quirinale [Radio3], per il Maggio Musicale Fiorentino e per Radio 3 Suite. …l'Orchestra "a bottoni" della musica etnica italiana… Speriamo ...

“Donato dove sei?”. I colleghi Sotto choc lo trovano così. Era il suo primo giorno : Un operaio di 37 anni è stato da un colleg pochi minuti dopo le 8, in una stanza con varie apparecchiature, all’interno del cementificio di Fanna (Pordenone) di proprietà della Buzzi Unicem. La vittima, Donato Maggi, era al primo giorno di lavoro nel cementificio, assunto come interinale da un’agenzia di Udine, che lo aveva «prestato» all’azienda di Precenicco, storico partner dello stabilimento friulano della Buzzi Unicem dove ...

“Donato dove sei?”. I colleghi Sotto choc lo trovano così. Era il suo primo gionro : Un operaio di 37 anni è stato da un colleg pochi minuti dopo le 8, in una stanza con varie apparecchiature, all’interno del cementificio di Fanna (Pordenone) di proprietà della Buzzi Unicem. La vittima, Donato Maggi, era al primo giorno di lavoro nel cementificio, assunto come interinale da un’agenzia di Udine, che lo aveva «prestato» all’azienda di Precenicco, storico partner dello stabilimento friulano della Buzzi Unicem dove ...

SFOOTING/ "I Testini Pigri" Sotto l'ombrellone : dimmi dove fai l'amore e ti dirò chi sei : In estate proliferano su rotocalchi, siti e radio i classici test con cui conoscere alcuni tratti della propria personalità. Anche I COMICASTRI hanno i loro Testini pigri da sottoporvi(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 06:11:00 GMT)UN SALTO VERSO LA LIBERTÀ/ La favoletta che fa ricordare i "marziani" del Beautiful '68, di G. ForestiFESTIVAL DI VENEZIA 2018/ I film (titoli, trama e trailer) in gara per il Leone d'oro, di C.M. Balsamo