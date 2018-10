“Sono sordo” Alfonso Signorini svela la sua malattia “Porto un apparecchio”

caffeinamagazine

(Di giovedì 4 ottobre 2018): il direttore del settimanale in edicola ogni mercoledì, Chi, nonché opinionista di punta dei programmi televisivi come il “Grande Fratello Vip”, si racconta in una lunga intervista esclusiva a Matrix di Nicola Porrò. Il giornalista, scrittore e regista di opere liriche è sempre stato uno che ha sognato in grande. Tant’è che, come racconta lui stesso, da piccolo sognava di fare l’astronauta: “Da piccolo volevo fare l’astronauta, avevo bisogno di evadere. Passavo le ore a guardare le stelle. Ma mia sorella mi disse: ‘Guarda che nessun uomo è andato sulla luna’”. Certo, la sua infanzia non è mai stata sempre facile: a Nicola Porro, infatti, il direttore di ‘Chi’ ha raccontato i tanti sacrifici fatti dai genitori per pagare l’affitto. Lui è emerso grazie alla grande passione per il suo lavoro. (Continua a ...