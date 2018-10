Solo briciole per la flat tax | via la Fornero | forse in aprile

Apple lascia Solo le “briciole” dei profitti globali - Huawei accorcia su Samsung - bene OnePlus : Secondo i dati diffusi da Counterpoint Research, è Apple a fare la parte del leone per quanto riguarda i profitti e lo share tra i dispositivi "premium". Samsung si fa recuperare da Huawei, mentre OnePlus entra in top 5 per share nella fascia 400-600 dollari. L'articolo Apple lascia solo le “briciole” dei profitti globali, Huawei accorcia su Samsung, bene OnePlus proviene da TuttoAndroid.