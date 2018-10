Solo 2 | i nuovi personaggi della seconda stagione

Spread - il conto lo pagano Solo i mutui nuovi : L’estrema volatilità dello Spread tra BTp e Bund avrà un impatto sulle rate dei mutuatari? Una domanda che è logico porsi in una fase di obiettiva pressione degli investitori nei confronti della carta italiana (i rendimenti dei BTp a 10 anni martedì hanno toccato il 3,4%, come non accadeva dal 2014)...

Sta arrivando GPU Turbo su Honor 9 e non Solo : i nuovi smartphone testati : Buonissime notizie per gli utenti che ancora oggi sono legati ad uno smartphone come Honor 9. In attesa di saperne di più in merito alla compatibilità tra il modello in questione e l'aggiornamento del sistema operativo Android Pie, infatti, possiamo concentrarci da subito su un nuovo programma che interessa il top di gamma 2017 di questa famiglia. Dopo la svolta assicurata ai possessori di un Honor 9 Lite, di cui vi ho parlato pochi giorni fa su ...

Importanti conferme per il Samsung Galaxy S8 : AR Emoji e non Solo con la nuovissima patch : Siamo stati ottimi profeti in merito all'evoluzione software del Samsung Galaxy S8. Il nuovo aggiornamento di settembre fino a qualche giorno fa sembrava essere la solita patch per la sicurezza che nulla avrebbe cambiato nell'esperienza di utilizzo quotidiana dello smartphone, ma in attesa di novità sostanziali su Android Pie da oggi 17 settembre possiamo effettivamente goderci un pacchetto software Importantissimo. Come del resto era trapelato ...

Piazza Affari : Solo un rapido pit-stop prima di nuovi rialzi? : Due ore prima della chiusura di Wall Street si guarderà al Beige Book, il tradizionale rapporto della Fed sullo stato di salute dell'economia a stelle e strisce. In giornata è previsto inoltre un ...

Apple - nuovi iPhone e non Solo : le anticipazioni dall'evento del 12/9 : Il keynote della Mela sarà l'occasione per svelare gli smartphone di quest'anno. Ma ci sarà anche altro. Ecco cosa sappiamo (e cosa immaginiamo)

Indian Scout 2019 : nuovi colori e non Solo : "L'iconica famiglia Scout Indiana è amata tra i riders di tutto il mondo", ha dichiarato Reid Wilson, Senior Director di Indian Motorcycle. " Da quando abbiamo introdotto la Scout Bobber a luglio ...

Napoli-Milan - probabili formazioni : Solo Higuain in campo tra i nuovi acquisti : Tutto è pronto per l’esordio dei rossoneri nella Serie A 2018-19. Dopo il rinvio della partita contro il Genoa (a seguito della tragedia che ha coinvolto il capoluogo ligure con il crollo del ponte Morandi), il Milan debutterà al San Paolo contro il Napoli allenato da Carlo Ancelotti. Il match tra le due squadre sarà uno dei due anticipi della seconda giornata e si giocherà sabato 25 agosto alle ore 20.30. Probabile formazione Napoli: ...

San Paolo : la pista è a posto - ?i sediolini nuovi Solo nel 2019 : Tra 11 giorni il San Paolo riaprirà i battenti, andrà in scena Napoli-Milan e fervono i preparativi perché l'impianto di Fuorigrotta sia pronto e abbia tutte le...

San Paolo - la pista è a posto - i sediolini nuovi Solo nel 2019 : Tra 11 giorni il San Paolo riaprirà i battenti, andrà in scena Napoli-Milan e fervono i preparativi perché l'impianto di Fuorigrotta sia pronto e abbia tutte le autorizzazioni necessarie per ospitare ...