Snowboardcross | Michela Moioli si è operata per una cisti | intervento riuscito | recupero

(Di giovedì 4 ottobre 2018) Oggisi è sottoposta a unchirurgico visto che da un po' di tempo soffriva a causa di unaparameniscale e per il distacco di un piccolo frammento del menisco del ginocchio sinistro. L'operazione, eseguita presso la clinica La Madonnina di Milano dai dottori Herbert Schoenhouber, Andrea Panzeri e Gabriele Thiebat, è perfettamente riuscita. La Campionessa Olimpica diverrà dimessa nelle prossime ore e incomincerà il percorso riabilitativo: i tempi disono stati stimati in quattro settimane dunque la 23enne bergamasca non dovrebbe avere grossi problemi a tornare sulla tavola in vista dell'esordio in Coppa del Mondo previsto a Montafon (Austria) dal 12 al 14 dicembre.