Snowboard – Michela Moioli operata | le parole della campionessa olimpica dopo l’intervento

Snowboard - cisti al ginocchio per Michela Moioli : qualche settimana di stop per l’azzurra : qualche settimana di stop per Michela Moioli, sarà pronta per l’esordio in Coppa del mondo a Montafon di metà dicembre qualche settimana di stop per Michela Moioli. La campionessa olimpica di Snowboardcross e detentrice della Coppa del mondo di specialità verrà operata giovedì 4 ottobre alla Clinica La Madonnina di Milano dai dottori Herbert Schoenhouber, Andrea Panzeri e Gabriele Thiebat della Commissione Medica FISI per un una ...