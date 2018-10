Smith & Nephew spinge al rialzo

Pesante sul mercato di Londra Smith & Nephew : Aggressivo avvitamento per Smith & Nephew , che tratta in perdita del 2,06% sui valori precedenti. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100 , evidenzia un ...

Londra : scambi in forte rialzo per Smith & Nephew : Brillante rialzo per Smith & Nephew , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,73%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Smith & ...