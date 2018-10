Skype | Microsoft annuncia l’integrazione con To-Do e altre novità

Skype : Microsoft cambia idea ed estende il supporto per la versione classica 7.0 [AGG.1 Novembre] : [Aggiornamento1 28/09/2018] Microsoft ha ora confermato che la versione 7.0 di Skype Desktop cesserà di essere supportata a partire dal primo novembre 2018. Articolo originale, Sembrerebbe proprio che Microsoft non si stia comportando benissimo per quanto concerne il suo servizio di messaggistica Skype scatenando le lamentele degli stessi utenti. Poche settimane fa, tramite un comunicato ufficiale, l’azienda aveva annunciato ...

Skype 7 va in pensione : tempo di passare alla versione 8.0 di Microsoft : Microsoft tramite un comunicato ufficiale ha annunciato che a novembre terminerà il supporto per la versione 7.0 di Skype: gli utenti dovranno passare gioco forza alla versione 8.0 per future migliorie.Microsoft è seriamente intenzionata ad aggiornare costantemente la propria applicazione di messaggistica, chiamate vocali e video, Skype.Per fare questo le versioni più vecchie saranno abbandonate con il passare del tempo, in modo da fare posto a ...

Skype : Microsoft e Amazon a lavoro per introdurre il supporto ad Alexa : Dopo l’integrazione con Windows 10 e Xbox One, Alexa, l’assistente vocale sviluppato da Amazon, supporterà in tempi brevi anche il servizio di messaggistica istantaneo targato Redmond. Microsoft ha infatti annunciato di stare collaborando attualmente con Amazon al fine di rendere disponibile entro e non oltre la fine di quest’anno il supporto da parte di Alexa a Skype, il chè significa poter effettuare chiamate o videochiamate ...

Skype per mandare e ricevere SMS dal computer - la novità Microsoft : Con Skype presto si potranno gestire gli SMS direttamente dall’applicazione desktop. La novità è stata comunicata da Microsoft e sarà disponibile solo per chi usa uno smartphone Android. Il funzionamento è simile a quanto si può avere su browser andando su messages.android.com, con la differenza che invece di usare il browser si userà Skype. Una comodità in più per chi già usa questo strumento di comunicazione abitualmente, perché ...

Microsoft rimuoverà gli Highlights - le storie targate Skype : Meno di un anno fa, Microsoft introdusse nelle applicazioni mobile di Skype per Android e iOS una nuova e interessante funzionalità chiamata Highlights ma, evidentemente, non deve aver dato i risultati sperati. Infatti Skype Highlights, la funzionalità che sulla falsariga di Snapchat e Instagram consente agli utenti di pubblicare dei video o delle immagini (condite eventualmente da effetti speciali) in grado di autoeliminarsi dopo 24 ore, verrà ...

Skype 8.0 : Microsoft risponde alle critiche degli utenti : La versione 8.0 di Skype Desktop è ormai disponibile da svariate settimane ma le critiche mosse a riguardo dagli utenti non si apprestano minimamente a diminuire. Se da un lato, infatti, il nuovo aggiornamento del client di messaggistica targato Redmond ha introdotto alcune funzionalità molto utili come le videochiamate di gruppo in HD con le reazioni e il pannello delle notifiche, dall’altro ne ha rimosse alcune. Ciò ha causato le ...

Microsoft inaugura Skype Ideas - la nuova piattaforma feedback basata su UserVoice : Peter Skillman, il direttore design di Skype e Outlook, ha annunciato tramite il proprio profilo Twitter una nuova piattaforma targata Microsoft e dedicata ai feedback degli utenti. Dopo Windows feedback utilizzato principalmente dagli Insider e Xbox Ideas presentato recentemente, ecco che ora arriva il turno di Skype Ideas che, stando a quanto descritto, è un nuovo sito web rivisitato che pur continuando a mantenere il supporto a UserVoice è ...