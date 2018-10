«Skam» | i tormenti di Martino Andy dei «Cesaroni

vanityfair

(Di giovedì 4 ottobre 2018) «Italia», la seconda stagione«Italia», la seconda stagione«Italia», la seconda stagione«Italia», la seconda stagioneDa Eva a. La seconda stagione diItalia, la serie per i millennials (dal 5 ottobre suItalia.it e con l’episodio completo dal 12 ottobre su TimVision), cambia punto di vista e racconta le storie dei liceali romani protagonisti con gli occhi diRametta, che affronta la propria omosessualità. LEGGI ANCHE«» e «Dark Polo Gang»: l'Italia delle serie punta sui ragazzi La prima stagione, infatti, si è conclusa con il (classico) colpo di scena: Eva (Ludovica), che ha lasciato Giovanni e crede di piacere a, scopre invece che l’amico frequenta siti gay. Che cosa vuol dire? La storia esplorerà le difficoltà del ragazzo che, a 17 anni, deve accettarsi e farsi accettare dai coetanei in un contesto che, per ...