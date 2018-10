Sindaco Riace - “FUORILEGGE? RISPETTO PIÙ DI ALTRI LA COSTITUZIONE”/ Vescovo difende ‘modello’ di Mimmo Lucano : SINDACO di RIACE, il "comizio" di Mimmo Lucano: "RISPETTO la Costituzione più di tanti ALTRI che si nascondono dietro il RISPETTO delle regole". Le polemiche e le critiche(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 20:35:00 GMT)

La bufala del sesso in cambio della cittadinanza che gira su Facebook sul Sindaco di Riace : Come spiega Antivirus di Possibile, su Facebook specialmente sta iniziando a diffondersi una falsa intercettazione ascritta a Lucano: "Gli faremo sposare…Ha 70 anni, è stupido, quasi un animale. Lei ha già avuto 3 fogli di via, si nasconde. Fa la prostituta, non sarebbe un problema neanche andarci a letto se deve convincerlo”. La frase, riportata in alcuni post pubblicati da esponenti vicini alla destra e al Movimento 5 Stelle, non è ...

Arresto Sindaco Riace - Salvini a Saviano : "Io non c'entro" : Salvini 'bacchetta Saviano. "Mi ha dato del fascista come se io decidessi di arrestare il sindaco di Riace che non ho il piacere di conoscere - ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno in una ...

Sindaco di Riace : 'Io rispetto la Costituzione più di ogni altro' : "Rispondo a tutto, non ho niente da nascondere. È tutto assurdo”. Queste le parole di stamani del Sindaco di Riace, Domenico Lucano, prima di entrare al Tribunale di Locri per l'interrogatorio di garanzia dinnanzi al gip Giuseppe Di Croce. Il Sindaco della cittadina calabrese, da anni modello di integrazione ed accoglienza, è stato posto agli arresti domiciliari dalla Guardia di Finanza nell'ambito dell' operazione denominata 'Xenia'. Le accuse ...

Il Sindaco di Riace : chi paga per Becky Moses - morta nel rogo? : Riace, 4 ott., askanews, - Durante le sue dichiarazioni alla fine dell'interrogatorio di garanzia, il sindaco di Riace Mimmo Lucano ha fatto riferimento al tragico episodio che ha riguardato Becky ...

Il Sindaco di Riace : non ho mai avuto un tornaconto economico : Riace, 4 ott., askanews, - "Riace non ha soldi più di altri Sprar; con gli stessi soldi abbiamo fatto accoglienza e integrazione, questa è la differenza. Il mondo guarda a Riace per questo". Mimmo ...

Riace - Sindaco Lucano : 'Mi hanno fatto la radiografia - non ho nulla da nascondere' : 'In 18 mesi hanno controllato ogni mio passo, mi hanno fatto la radiografia, ma io non ho nulla da nascondere'. Così il sindaco di Riace Domenico Lucano, nel Reggino, al termine dell'interrogatorio di ...

Riace - Sindaco Lucano : 'Le accuse? Mi chiedo quale regole non avrei rispettato' : Il sindaco di Riace Domenico Lucano, nel Reggino, torna a difendere quanto fatto per i migranti. 'quale regolamento ho forzato? Parlano come se avessi gestito un'agenzia matrimoniale, ma c'è stato un ...

Riace - il Sindaco al gip : "Mai preso soldi da alcuno" : Interrogatorio di garanzia davanti al gip per Domenio Lucano, arrestato martedì scorso. All'uscita dal palazzo di giustiza: "C'è una mafia che controlla questo ciclo dei rifiuti e praticamente io ho ...

Il Sindaco di Riace dal Gip : 'Mai tenuto un euro per me' : Lucano, fautore del cosiddetto " modello Riace ", è accusato dai pm locresi di favoreggiamento dell`immigrazione clandestina e altri reati, fra cui l`associazione per delinquere, che però non hanno ...

Riace - lo sfogo del Sindaco Lucano : 'Le regole? Rispetto la Costituzione più di altri' : 'C'è mi accusa di non aver rispettato le regole ma forse la Costituzione italiana la Rispetto più io di molti che si nascondono dietro 'le...

Mimmo Lucano - Sindaco di Riace : "Accuse assurde - nulla da nascondere" | : Domenico Lucano, sospeso dalla carica di primo cittadino, ai giornalisti prima dell'interrogatorio di garanzia a Locri: "Quello che so lo dirò. Tutto". Poi 4 ore di colloquio con il Gip. Martedì è ...

Inchiesta Riace - il Sindaco di Cerveteri si autodenuncia : "Domenico Lucano vittima sacrificale" : ... sperando di macchiarlo e rovinarne l'esempio che ha dato in questi anni in Italia e nel mondo". Riace isola felice "Quell'isola felice che è Riace, in cui vivono in perfetta sintonia popoli e ...

La difesa del Sindaco di Riace davanti al Gip : 'arrestato per reato di umanità' : Questa mattina interrogatorio di garanzia per Domenico Lucano, il sindaco di Riace agli arresti domiciliari con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina . 'non ho nulla da nascondere' ...