Simone Rugiati | quanto è bello lo Street Food

Simone Rugiati a Blogo : "Un talent culinario ha messo pressione in cucina - Street Food Battle è divertente" (video) : Ritorna la competizione televisiva che mette alla prova i migliori Food truck italiani. Da domenica 7 ottobre, in seconda serata su Italia 1, Simone Rugiati e Ludovica Frasca saranno i padroni di casa di Street Food Battle, un programma brand content arrivato alla seconda edizione. "Già confermare la seconda edizione di un contenuto branded è di per sé un successo: significa che siamo rimasti tutti soddisfatti, dall'editore agli sponsor", ha ...

Simone Rugiati e Ludovica Frasca : guerra fino all'ultimo hamburger : ... lo street food lo conoscevo poco ma con Simone e i truckers mi si è aperto un mondo. Ma nasco golosa, ahimè'. Street Food Battle va in onda a partire da Domenica 7 ottobre, in seconda serata, su ...

BOOM! Cuochi e Fiamme approda su Food Network. Simone Rugiati confermato alla conduzione : Simone Rugiati Cuochi e Fiamme torna in tv, ma cambia canale. Nella prossima stagione, il cooking show non andrà più in onda su La7 o La7D – che lo hanno ospitato per nove edizioni – ma su Food Network, al numero 33 del digitale terrestre. Il gruppo Discovery ha messo le mani sul programma e lo trasmetterà da novembre. Possiamo anticiparvi altresì che la presenza di Simone Rugiati è confermata. Il cuoco e conduttore di origini ...