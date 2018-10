Si suicida gettandosi dal ponte a 18 anni | sua madre era morta allo stesso modo con lei

Uomo si suicida gettandosi da un ponte a Catanzaro - bambina cosentina muore in Romania : Poche ore fa in Calabria si è consumata una terribile tragedia [VIDEO]. Un Uomo di 50 anni si infatti è suicidato gettandosi da un ponte ed è morto sul colpo. Sempre nelle scorse ore, una bambina di soli 2 anni residente nel cosentino è morta a causa di un incidente avvenuto in Romania. Vediamo maggiori dettagli di questi due tragici eventi. Calabria, 50enne si getta da un ponte e muore sul colpo Verso le ore 17:30 di questa domenica 5 agosto ...