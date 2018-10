Si attende Def | spunta tabella pensioni

DEFICIT AL 2 - 4%/ Mercati - Ue e tecnici : le risposte da attendere dopo la sfida giallo-verde : Il Governo ha deciso di fissare il DEFICIT/Pil al 2,4% per l'anno prossimo, sfidando di fatto l'Europa, ma anche i Mercati. Ora bisogna attendere le reazioni. SERGIO LUCIANO(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 08:49:00 GMT)MANOVRA E POLITICA/ Mercati e famiglie, i passi falsi da evitare per il Governo, int. a F. DaveriVENDITA VERSACE A KORS/ Non un'altra "svendita" ma un miracolo imprenditoriale, di S. Luciano