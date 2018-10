Sgarbi | ' Lucano come chi ha soccorso ebrei dai nazisti'

Sgarbi : 'Lucano come chi ha soccorso gli ebrei dai nazisti' : C'è forte insofferenza per 'l'assenza di una linea politica chiara nei confronti del governo giallo-verde, innanzitutto, e sulle strategie del partito, perchè quella che c'è è contraddittoria', si ...

Riace - Sgarbi : “Mimmo Lucano come chi ricoverava gli ebrei in età fascista. Azione giudiziaria criminale” : Domenico Lucano ha gli stessi meriti di chi, sotto il nazifascismo, dava ricovero agli ebrei ed è stato fermato da un’Azione ‘criminosa’ dei magistrati. Lo ha sostenuto Vittorio Sgarbi in aula a Montecitorio, nel corso della discussione di una mozione sull’antisemitismo. “Il rispetto delle diversità e l’attenzione per i più deboli e per gli ebrei di ogni momento storico – ha detto il critico d’arte che oggi ha ...