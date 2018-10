Sgarbi lascia Forza Italia | “Ho invitato a Berlusconi a Sutri | ma non è venuto per le

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 ottobre 2018) Vittoriohato (di nuovo). Il critico d’arte, deputato, è uscito dal gruppo parlamentare degli azzurri. Il motivo ufficiale è il fatto che Silvioha annullato la sua visita a, cittadina in provincia di Viterbo in cuida qualche mese è sindaco.sostiene che il leader diera statoaltre due volte, sempre senza successo. Il motivo dell’invito? L’inaugurazione di una via dedicata a Erasmo da Rotterdam ma con una sorpresa personale per il capo: una targa in ricordo della madre Rosa, in un piccolo giardino. Ma tutto è saltato di nuovo, ieri sera. “Sono incazzato nero – si sfoga– La colpa è solo delle liti da pollaio del suo piccolo e infido partito,voleva venire, c’è stata una vera e propria congiura“.ce l’ha tra gli altri con la capogruppo ...