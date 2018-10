Sfonda il tetto e cade da sei metri d' altezza | muore in ospedale imprenditore 55enne

Di Maio è pronto a Sfondare il tetto del 3% pur di dare il reddito di cittadinanza : "reddito minimo nel 2019, anche violando il tetto del 3% di deficit!". A ribadirlo, in un'intervista al 'Fatto quotidiano', è il vice premier Luigi Di Maio. "Se per raggiungere i nostri obiettivi servirà - sostiene - accederemo agli investimenti in deficit. Vogliamo fare il bene dei cittadini. E la regola del 3 per cento l'ha definita sbagliata il suo stesso inventore". "Io ...