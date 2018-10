Serie A Frosinone | Longo | «Dovremo essere attenti e cinici»

Serie A Frosinone - anche a Torino con il 3-4-1-2? : Il 3-4-1-2 proposto domenica pomeriggio contro il Genoa ha lasciato qualche certezza in più all'interno del complesso mondo Frosinone . La squadra ha occupato meglio lo spazio in campo, e al contempo ...

Serie A Frosinone - squadra in ritiro in vista del Torino : Frosinone - Ripresa degli allenamenti per il Frosinone , in vista della sfida di venerdì prossimo sul campo del Torino . Chi è sceso in campo ieri contro il Genoa ha svolto una seduta di scarico, ...

Video/ Frosinone Genoa (1-2) : highlights e gol della partita (Serie A 7^ giornata) : Video Frosinone Genoa (risultato finale 1-2): gli highlights e i gol della partita che si è giocata al Benito Stirpe. Piatek devastante: il polacco fa doppietta e il Grifone vola in Serie A(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 03:03:00 GMT)

Frosinone-Genoa 1-2 : pagelle e tabellino - Serie A 2018/2019 : Frosinone-Genoa, 7ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazione ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

RISULTATI Serie A / Classifica aggiornata - diretta gol live score : Piatek scrive 8 - primo gol del Frosinone! : RISULTATI SERIE A: Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite che si giocano domenica 30 settembre nel quadro della settima giornata del massimno campaionato di calcio(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 15:41:00 GMT)

Frosinone-Genoa 0-0 : risultato e diretta live - Serie A 2018/2019 : Frosinone-Genoa, 7ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazione ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Frosinone-Genoa : formazioni ufficiali e diretta live - Serie A 2018/2019 : Frosinone-Genoa, 7ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazione ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Serie A Frosinone - Longo : «Con il Genoa serve l'atteggiamento visto contro la Juventus» : Frosinone - Alla vigilia della sfida casalinga contro il Genoa, il tecnico del Frosinone Moreno Longo ha parlato in conferenza stampa: "Domani dobbiamo farcela. Sappiamo quanto può essere importante ...

Serie A Frosinone - Stirpe : «La responsabilità è solo mia» : Frosinone - Sul sito ufficiale del Frosinone è apparsa la lettera ai tifosi del presidente dei giallazzurri, Maurizio Stirpe . Il numero uno della società, si addossa sostanzialmente la responsabilità ...

Serie A Frosinone - terapie per Maiello : FERENTINO - Dopo la brutta sconfitta contro la Roma , i ragazzi di Longo sono tornati in campo. L'allenamento, in vista della gara casalinga contro il Genoa , ha visto effettuare una seduta di scarico ...

Video/ Roma-Frosinone (4-0) gol e highlights della partita (Serie A 6^ giornata) : Video Roma-Frosinone (risultato finale 4-0): gli highlights e i gol della partita, con le spettacolari reti di Cengiz Under e Pastore e i sigilli di El Shaarawy e Kolarov(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 03:03:00 GMT)