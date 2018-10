Segrega figlia per venderla come sposa-bambina | condannato a 13 anni

Promette in sposa la figlia minorenne e la tiene Segregata : condannato a 13 anni : Firenze, 4 ottobre 2018 - Aveva promesso in sposa , in cambio del pagamento di 15mila euro, la figlia di tredici anni e l'aveva segregata in casa per anni: condannato in primo grado a 13 anni di ...

Roma - figlia Segregata in casa perché lesbica/ 17enne fugge e chiama la polizia : ora vive in comunità : Roma, figlia segregata in casa perchè lesbica: la denuncia dell'associazione Gay Center, la 17enne fugge dai genitori e chiama la polizia. Ora vive in comunità(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 13:31:00 GMT)

Segregavano figlia in casa perchè gay : ANSA, - ROMA, 2 OTT - Tenevano la figlia segregata in casa perchè lesbica. Questa la storia di una ragazzina di 17 anni denunciata dal Gay Center che la scorsa settimana è riuscito, col supporto dell'...

Tenevano la figlia 17enne Segregata in appartamento a Roma perché gay : Tenevano la figlia segregata in casa perché lesbica. Questa la storia di una ragazzina di 17 anni denunciata dal Gay Center che la scorsa settimana è riuscito, col supporto dell'Osservatorio di Polizia e Carabinieri contro le discriminazioni, a liberare la ragazza che di fatto viveva sequestrata nell'appartamento di famiglia nella provincia di Roma. "La ragazza ha raccontato una situazione familiare molto grave, da quando i ...

BRESCIA - CARABINIERE DÀ FUOCO A PELUCHE DELLA FIGLIA/ Ultime notizie - Segregata in casa con i parenti : BRESCIA, dà FUOCO a PELUCHE DELLA FIGLIA e la chiude in casa. Ultime notizie, il gesto folle di un CARABINIERE che non accettava la separazione dalla moglie(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 12:25:00 GMT)