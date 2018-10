Scuola | stipendi docenti | Governo | ‘è proprio un bel cambiamento!’

Contratto Scuola e aumento stipendi ultime notizie : ecco perché il Governo non deve cadere nel controsenso : Una manovra di bilancio che trascura i dipendenti pubblici: così viene definita dal sindacato Anief in merito all’accordo di Governo sulla nota di aggiornamento al Def (Documento di Economia e Finanza). Ci si è preoccupati delle pensioni e del reddito di cittadinanza, ma l’esecutivo sembra non aver pensato a scongiurare la perdita dei mini-aumenti in busta paga appena ricevuti dai dipendenti statali. Stando così le cose, il Governo ...

Contratto Scuola - aumento stipendi docenti ultime notizie : la palla passa al ‘Governo del cambiamento’ : L’accordo raggiunto dalle forze di maggioranza del Governo in merito alla nota di aggiornamento del Def (il Documento di Economia e Finanza) è stato accompagnato da festeggiamenti e da dichiarazioni eclatanti da parte dei vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, i quali, vincendo la resistenza del ministro dell’Economia, Giovanni Tria, parlano di ‘Manovra del cambiamento’ e di ‘Manovra del Popolo’, oltre a ...

Scuola - stipendi docenti : nuova sentenza sul congedo parentale per il figlio minore di 12 anni : Il Giudice del Lavoro di Grosseto ha emesso un’importante sentenza per quanto riguarda il congedo parentale chiesto dal lavoratore per il figlio minore di 12 anni. Nello specifico, il congedo parentale deve essere retribuito al cento per cento nei primi trenta giorni. Scuola, il congedo parentale chiesto per il figlio con età inferiore agli anni 12 non decurta ferie e anzianità La sentenza è giunta in seguito ad un ricorso presentato da ...

Scuola - aumento stipendi docenti e ATA ultime notizie : ‘dimenticati’ nella Legge di Bilancio 2019? : Il Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, ha promesso una rivalutazione del ruolo dell’insegnante, in quanto i docenti italiani sono ‘bravi e preparati’: una rivalutazione che, in termini pratici e non solamente teorici, consisterebbe in un auspicato aumento di stipendio in sede di rinnovo di contratto. A conti fatti, però, nella Legge di Bilancio 2019, alle principali voci di spesa, non troviamo alcuna indicazione ...

Scuola - scatti di anzianità ATA e docenti : tabelle progressione stipendiale : Nella Scuola esiste la progressione di carriera, determinata grazie agli scatti di anzianità. La progressione stipendiale automatica spetta solo al personale di ruolo, mentre i precari ne sono esclusi. Al momento dell’immissione in ruolo il personale è oggetto di un provvedimento di ricostruzione di carriera, col quale è riconosciuta in parte anche l’anzianità di servizio maturata durante il precariato. La ricostruzione può essere presentata ...

Scuola - Bussetti : “Aumenteremo stipendi docenti”/ “Test Invalsi? Non può essere valido per Maturità” : Scuola, Bussetti: “Aumenteremo stipendi docenti. Test Invalsi? Non può essere valido per Maturità”. Il ministro dell'Istruzione ha parlato anche di concorsi e graduatorie...(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 20:16:00 GMT)

Scuola - Bussetti : "I professori italiani meritano 10 e un aumento di stipendio" : Il ministro assicura: "Non ci saranno tagli alla pubblica istruzione. E sui test Invalsi stiamo ragionando"

Scuola - stipendi docenti : Bussetti ‘Bravi e preparati - meritano motivazioni più forti’ : La situazione della Scuola pubblica italiana, in questo avvio di anno scolastico 2018/2019, è particolarmente difficile. Il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, ha dichiarato, nei giorni che hanno preceduto la partenza delle lezioni, di essere arrivato troppo ‘tardi’ per poter riuscire a fare qualcosa già per settembre, ma, nello stesso tempo, promette di impegnarsi al fine di migliorare lo status di alcune questioni ...

Scuola - il ministro Bussetti : 'Migliorare gli stipendi dei docenti' : Il tema degli stipendi degli insegnanti "andrà affrontato nelle sedi opportune con i sindacati, perché dobbiamo ottenere miglioramenti per i professori. Non posso promettere nulla, ma dire che se lo ...

Contratto Scuola - ultime notizie stipendi docenti e ATA : Bussetti parla di ‘facili promesse’ : Ennesima intervista rilasciata dal ministro Bussetti in questi giorni che precedono l’avvio del nuovo anno scolastico 2018/2019. Il neo titolare del dicastero di Viale Trastevere, dopo aver parlato a Quotidiano.net su supplenze e sostegno, si è concesso ai microfoni della nota testata ‘Famiglia Cristiana’. Questa volta l’argomento è uno dei più sentiti dal personale scolastico, ovvero quello del rinnovo ...

Contratto Scuola - ultime notizie : pressing per equiparazione stipendi docenti e Ata a quelli degli statali : Il coordinatore nazionale della Gilda Insegnanti, Rino Di Meglio, ha espresso le sue considerazioni in merito agli stipendi degli insegnanti e al rinnovo del Contratto scuola. Nell’editoriale pubblicato nell’edizione odierna del quotidiano ‘Italia Oggi’, Di Meglio si sofferma sul fatto che insegnanti e personale Ata rischino un alleggerimento della propria busta paga. Rinnovo Contratto scuola: Gilda ‘Gli stipendi ...

Scuola - stipendi più bassi dal 2019 : cosa intende fare Bussetti? Notizie 2/9 : Gli stipendi del personale della Scuola hanno usufruito degli aumenti a partire dal mese di marzo 2018 (anche se si son visti in busta paga più tardi). Ma questi aumenti stanno per scadere. Dopo la lunga trattativa, si era riusciti a giungere ad un rinnovo del contratto molto stretto. L’elemento perequativo stabilito dal CCNL 2016/18 […] L'articolo Scuola, stipendi più bassi dal 2019: cosa intende fare Bussetti? Notizie 2/9 proviene da ...

Scuola - NoiPa : comunicato ufficiale su stipendi arretrati ed emissione speciale : Il portale della Pubblica Amministrazione, NoiPa, ha pubblicato un comunicato ufficiale all’interno del quale viene resa nota la data di esigibilità relativa ai pagamenti riguardanti l’emissione speciale dello scorso 17 agosto, emissione speciale che ha riguardato, oltre che i volontari dei Vigili del Fuoco, anche il personale supplente breve e saltuario della Scuola. Vi riportiamo qui […] L'articolo Scuola, NoiPa: comunicato ...

NOIPA CEDOLINO AGOSTO 2018/ Esigibilità - domani pagamento stipendi : novità sulla Scuola da settembre : NOIPA, CEDOLINO AGOSTO 2018 caricato online: domani pagamento stipendi Pa, tutte le date di Esigibilità e le emissioni speciali di questo mese. Info e ultime notizie(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 12:45:00 GMT)