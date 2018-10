Scuola | ‘Miur prenda posizione sulle precedenze ‘a pagamento’ nei colloqui con i docenti’

scuolainforma

(Di giovedì 4 ottobre 2018) Vi abbiamo riferito, nella giornata di ieri, della singolare notizia riguardante un istituto sardo, nel quale è stato disposto il pagamento di 3 euro, da parte dei genitori, per poter ‘saltare la fila’ neicon i professori. Una notizia che è finita addirittura in Parlamento e che ha suscitato diverse reazioni politiche. A questo proposito, segnaliamo un comunicato stampa di Liberi e Uguali, contenente le dichiarazioni del segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni., Miur faccia chiarezza sul pagamento di 3 euro per avere la precedenza neicon i docenti ‘Sono sconcertato dalla notizia apparsa oggi su alcuni organi di informazione che in talune scuole pubbliche della Sardegna i genitori debbano pagare una quota ad una società privata per avere la precedenza neicon i docenti. – ha dichiarato Nicola Fratoianni ...