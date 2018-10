Scuola : Miur - arriva la nuova Maturità : ANSA, - ROMA, 4 OCT - Due prove scritte invece di tre, più l'orale. Più attenzione al percorso svolto dai ragazzi nell'ultimo triennio, con un punteggio maggiore assegnato al credito scolastico. ...

Scuola - ‘Miur prenda posizione sulle precedenze ‘a pagamento’ nei colloqui con i docenti’ : Vi abbiamo riferito, nella giornata di ieri, della singolare notizia riguardante un istituto sardo, nel quale è stato disposto il pagamento di 3 euro, da parte dei genitori, per poter ‘saltare la fila’ nei colloqui con i professori. Una notizia che è finita addirittura in Parlamento e che ha suscitato diverse reazioni politiche. A questo proposito, segnaliamo un comunicato stampa di Liberi e Uguali, contenente le dichiarazioni del ...

Scuola - precariato : è caccia ai supplenti - disastro assunzioni ma il Miur non si muove : Un avvio di anno scolastico 2018/9 problematico e non poteva essere altrimenti. E’ nuovamente caccia alle supplenze, diretta conseguenza del flop delle assunzioni docenti per il 2018/9. Sono ancora diverse le cattedre da assegnare e gli Uffici scolastici hanno preso in mano la ‘patata bollente’, cercando di trovare il maggior numero di soluzioni dalle convocazioni per scorrimento delle graduatorie di istituto. E’ ancora ...

Scuola/ "Il Miur recluti prof e dirigenti in pensione per valutare studenti e scuole" : Il Miur (e il ministro) in Italia governa la SCUOLA senza conoscere lo stato dell'arte su troppi punti. Una strada ci sarebbe. Per il "Gruppo di Firenze", GIORGIO RAGAZZINI e VALERIO VAGNOLI(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 06:10:00 GMT)SCUOLA/ Abilitazione e tirocinio, congeliamo tutto e guardiamo al Regno Unito, di F. MagniSCUOLA/ Le ragioni di Casalino (M5s) che a Bussetti conviene non "vedere", di P. Castagneto

Scuola - Miur rende noto il Programma annuale 2018/2019 : contenuto e novità : Il sindacato Flc-Cgil Scuola, attraverso una nota pubblicata sul sito ufficiale, ha provveduto a relazionare in merito all’incontro d’informativa sindacale, tenutosi nella giornata di ieri presso la sede del Ministero dell’Istruzione in viale Trastevere: in particolare, l’incontro ha riguardato la nota relativa al Programma annuale 2018/2019. Nella nota viene riportato l’intervento del Direttore generale delle ...

Scuola - immissioni in ruolo docenti ultime notizie : Anief ‘Miur - riproporremo riapertura GaE’ : Come ampiamente riferito nei giorni scorsi, il Ministero dell’Istruzione intende rimediare al clamoroso flop delle assunzioni docenti per l’anno scolastico 2018/2019 (oltre 32mila cattedre sono andate perse) con l’assegnazione di 10mila posti ad altrettanti docenti che, entro il prossimo 31 dicembre, otterranno l’abilitazione all’insegnamento attraverso l’ammissione al terzo anno del percorso formativo FIT e ...

Scuola - nota Miur su superamento Fit : non deciderà solo il dirigente scolastico : Lo scorso 21 settembre, il Ministero dell’Istruzione ha provveduto ad emettere una nota (la N. 41693), all’interno della quale si fanno alcune precisazioni in merito al percorso FIT. Come viene ricordato nella nota ministeriale, in seguito a quanto stabilito dall’articolo 3 del Decreto Ministeriale 14 dicembre 2017, n. 984, il percorso annuale FIT assolve alla finalità di verificare le competenze professionali del docente, osservate ...

Scuola - nota Miur docenti neoassunti da concorso 2018 : ecco le indicazioni sull’anno di prova FIT : Il Ministero dell’Istruzione ha provveduto ad emettere in data 21 settembre la nota ministeriale riguardante l’anno di prova per i docenti neoimmessi in ruolo da concorso 2018 in relazione allo svolgimento del terzo anno del percorso formativo FIT. Miur, anno di prova docenti neoimmessi in ruolo da concorso 2018: gli adempimenti Nella nota del dicastero di Viale Trastevere vengono specificati gli adempimenti previsti dal D.M. ...

Scuola - infanzia e primaria ultime notizie : Miur - ecco i dati choc sul tempo pieno : Un articolo denuncia pubblicato dal quotidiano ‘Repubblica’ parla di ‘furto ai danni dei bambini del Sud’. Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato i dati regionali in merito a chi fruisce delle 40 ore settimanali di lezione nelle scuole dell’infanzia e primarie: il fenomeno del mancato tempo pieno scolastico riguarda un po’ tutto il Sud. In Piemonte la media è del 57, nel Lazio è del 56 per cento. La Sicilia è ...

Miur - a breve bando concorso Scuola straordinario 2018 - decisi i requisiti : Il Miur, Ministero dell’istruzione, in questi giorni sta lavorando al nuovo concorso scuola straordinario previsto dal Decreto Dignità entrato in vigore l'11 agosto 2018, per la scuola dell'Infanzia e primaria, che vedrà protagonisti i diplomati magistrali che sono stati esclusi dalle GAE. A breve il concorso scuola per assumere i diplomati magistrali In questi giorni il Ministero dell’Istruzione ed i sindacati si sono riuniti per affrontare ...

Scuola - concorso straordinario infanzia e primaria ultime notizie : esito incontro Miur-sindacati : Come riportato dal sito ufficiale della Flc-Cgil Scuola, si è tenuto ieri, come del resto preannunciato, l’incontro tra i tecnici del Ministero dell’Istruzione e le rappresentanze sindacali. Durante l’incontro si è discusso del concorso straordinario Scuola dell’infanzia e primaria, secondo quanto disposto dal Decreto Dignità. concorso straordinario Scuola infanzia e primaria: l’incontro Miur-sindacati I tecnici di ...

Scuola - Miur si prende l’impegno per DM assegnazioni posti da graduatorie pubblicate entro il 31/12 : Vi abbiamo parlato, nella giornata di ieri, dell’indiscrezione pubblicata dal quotidiano ‘Italia Oggi’, in merito all’impegno che si sarebbe assunto il Ministero dell’Istruzione nel corso dell’ultimo incontro avuto con i sindacati, vale a dire l’emanazione di un Decreto Ministeriale che consentirà agli Uffici Scolastici Regionali di assegnare i posti relativi alle graduatorie pubblicate tra il 1° ...

Scuola - concorso straordinario infanzia e primaria ultime notizie : incontro Miur-sindacati per bozza DM : Le rappresentanze sindacali sono state convocate per domani, giovedì 20 settembre, per un incontro con i tecnici del Ministero dell’Istruzione: si discuterà anche e soprattutto del Decreto Ministeriale riguardante il concorso straordinario infanzia e primaria, secondo quanto previsto dal Decreto Dignità. Decreto Ministeriale su concorso straordinario infanzia e primaria entro il 10 ottobre L’obiettivo del Miur sarebbe quello di ...