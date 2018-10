Scuola | gli studenti del Monna Agnese finalisti del progetto Wwf Urban Nature | le

Scuola : a Cagliari i colloqui dei genitori con gli studenti si pagano 3 euro : In una Scuola della provincia di Cagliari i genitori degli studenti possono pagare 3 euro all'anno per garantirsi la possibilità di saltare la fila durante i colloqui con gli insegnanti.Continua a leggere

Senza motivo tira pietre agli studenti all'uscita di Scuola : quattro feriti : I carabinieri dell'aliquota radiomobile di Pozzuoli questa mattina sono intervenuti d'urgenza a seguito di richiesta di aiuto al 112 presso l'istituto tecnico statale commerciale Vilfredo Pareto in ...

Gf Vip - Lory Del Santo parla del figlio Loren : «Alla sua età non era mai uscito la sera. Andava bene a Scuola ed era promosso...» : di Emiliana Costa E alla fine Lory Del Santo ha varcato la porta rossa ed è diventata un'inquilina del Grande Fratello Vip . Già nel corso della prima notte nella Casa, Lory ha parlato del figlio ...

Scuola - Liliana Cavani attacca a muso duro : ‘Ma vogliamo difenderla questa Scuola? : Liliana Cavani è, senza dubbio, una delle registe più amate del panorama cinematografico italiano ma anche internazionale. La sceneggiatrice, in occasione di un’intervista rilasciata all’AGI (Agenzia Giornalistica Italia), ha lanciato un appello al Governo affinché non si dimentichi della Scuola. ‘Ma vogliamo difenderla questa Scuola?’ l’appello di Liliana Cavani ‘Non c’è attenzione ...

Scuola/ Albo degli abilitati e assunzione diretta dei prof - l'unica via per evitare il collasso : La SCUOLA rappresenta ancora forse l'unico presidio per la tenuta sociale del paese. Ma la sua gestione è al collasso. Occorre intervenire sugli insegnanti. GIUSEPPE SANTOLI(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 06:10:00 GMT)SCUOLA/ Decreto 59 e "Buona SCUOLA" a braccetto per salvare i nuovi prof, di M. CampioneSCUOLA/ Le ragioni di Casalino (M5s) che a Bussetti conviene non "vedere", di P. Castagneto

Scuola - M5S : ‘Vogliamo smontare la Buona Scuola di Renzi : dalle Intenzioni all’azione concreta’ : Il Governo del cambiamento, così come è stato definito da Luigi Di Maio e Matteo Salvini, è anche il Governo dello ‘smontamento‘: sì perché, dopo il tanto osannato smontamento della Legge Fornero in tema pensioni, arriva anche lo ‘smontamento della Buona Scuola Renziana‘. Ad annunciarlo è la deputata del Movimento Cinque Stelle, Lucia Azzolina, la quale, dal proprio profilo Facebook, annuncia il prossimo smontamento della ...

Scuola - la refezione è a rischio : manca il sì di 14mila famiglie : Gli uffici dell'assessorato hanno inviato la comunicazione già a metà settembre, le Municipalità a loro volta da lunedì hanno iniziato a informare le scuole: dal primo ottobre inizia la refezione ...

Scuola - bambini felici in classe e in famiglia? Ecco il ‘rivoluzionario’ metodo danese : La psicologa danese Jessica Joelle Alexander è convinta di aver trovato la giusta combinazione per la felicità dei bambini a Scuola, ma anche per quella familiare. La scrittrice ha pubblicato il libro ‘Il nuovo metodo danese per educare i bambini alla felicità a Scuola e in famiglia’: la pubblicazione, come riportato da ‘Il Corriere della Sera’, è stata presentata lo scorso 27 settembre a Roma. Il nuovo metodo danese per ...

Rubate le bici agli alunni nel cortile della Scuola : BOLZANO . «Mio figlio è arrivato a casa in lacrime, perché all'uscita dalle lezioni non ha più trovato la bicicletta. Gliel'hanno rubata nel cortile della scuola. Stessa sorte è capitata a quella del ...

La figlia 15enne va male a Scuola - la mamma le toglie l’iPhone : arrestata per furto : Jodie May, madre di due figlie, che vive a Hudsonville, nel Michigan, voleva "disciplinare" la figlia che stava andando male a scuola. Ma per l'ex marito il fatto di toglierle il telefono rappresentava "un furto". E così l'ha fatta arrestare.Continua a leggere

Scuola. A Brisighella ritorna la festa per bambini e famiglie con laboratori sul tema del riciclo : Gli esperimenti del maestro Pini accompagneranno invece i presenti nel fantasioso percorso 'dal Gioco alla Scienza'. Inoltre Hera consegnerà alla scuola vincitrice il premio per il concorso " ...

Scuola - troppe insegnanti donne : “Senza riferimenti maschili i ragazzi non superano gli stereotipi” : L'eccessiva femminilizzazione del ruolo dell'insegnante, con una predominanza della percentuale di donne in cattedra, comporta dei rischi significativi per la platea degli studenti. Con il rischio di peggiori performance da parte dei maschi e, soprattutto, il perpetuarsi di stereotipi su donne e uomini.Continua a leggere

Piegaro " A Castiglion Fosco una Scuola "più sicura e confortevole" : Presentati alle famiglie i recenti interventi di efficientamento energetico e di restyling , UMWEB, " Piegaro, " Una scuola "sicura, bella, confortevole ed accogliente". Dopo l'ultimo intervento a cui ...

"Troppe insegnanti donne - anche per questo gli uomini vanno peggio a Scuola" : Uno studio europeo denuncia il possibile collegamento tra la femminilizzazione del corpo docente e le peggiori performance maschili negli studi. "Ai ragazzi mancano modelli". E gli stereotipi di genere rischiano di perpetuarsi