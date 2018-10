eurogamer

: Scopriamo Mutant Year Zero: Road to Eden in 20 minuti di video gameplay #MutantYearZero - Eurogamer_it : Scopriamo Mutant Year Zero: Road to Eden in 20 minuti di video gameplay #MutantYearZero -

(Di giovedì 4 ottobre 2018)toè un titolo strategico a turni sviluppato da The Bearded Ladies e distribuito da Funcom, e come riporta Gematsu il gioco ci offre un consistente assaggio delle sue meccaniche della durata di 20.Nel filmato, disponibili qui di seguito, potremo avere una visione delle dinamiche di gioco che ci vedranno gestire un gruppo dii in un mondo dall'ambientazione post-apocalittica, dilaniato da un conflitto nucleare.Intola classica strategia a turni, alla "XCOM" per intenderci, si connubiano ad avventura ed azione, realizzando un gioco piuttosto che potrebbe risultare piuttosto interessante.Read more…