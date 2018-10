Sclerosi multipla | nuova terapia in Italia Maurizio de Cicco | Siamo davvero

Sclerosi multipla : perché la nuova terapia è una svolta : Intervista a Giancarlo Comi, San Raffaele: "E' uno strumento efficace, sicuro e facile da somministrare, per curare le forme più aggressive della malattia"

Sclerosi multipla - la mela Aism torna in 5mila piazze italiane : Da giovedì 4 a domenica 7 ottobre torna in 5mila piazze italiane ‘la mela di Aism‘ per contribuire alla lotta contro la Sclerosi multipla: 13 mila volontari dell’associazione distribuiranno oltre 4 milioni di mele a fronte di una donazione minima di 9 euro, con cui si potrà portare a casa un sacchetto da 1,8 kg di gustose mele rosse, verdi e gialle. La campagna rientra nell’ambito delle celebrazioni del 50esimo ...

Sclerosi multipla - NUOVA TERAPIA IN ITALIA / Come sarà somministrato il farmaco "rivoluzionario" : Gli esperti convinti di aver trovato la soluzione per la SCLEROSI MULTIPLA, una NUOVA TERAPIA è stata approvata in ITALIA e vede Come base in fase di diagnosi precoce la molecola Ocrelizumab(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 00:50:00 GMT)

Sclerosi multipla - nuova terapia disponibile in Italia. Cosa è ocrelizumab - il farmaco rivoluzionario : Sclerosi multipla nuova cura in Italia. Si tratta di una malattia molto frequente tra i giovani di età tra i 20 e i 40 anni ed è – numeri alla mano – il secondo caso di invalidità dopo gli incidenti stradali. La Sclerosi multipla è una malattia neurodegenerativa demielinizzante: ci sono lesioni a carico del sistema nervoso centrale. Per molti anni è stata considerata una malattia della sostanza bianca del sistema nervoso centrale, ...

Tornano le mele di Aism contro la Sclerosi multipla : ... i più colpiti da sclerosi multipla, una miglior qualità di vita e un futuro senza la malattia, in famiglia, tra gli amici e nel mondo del lavoro", dichiara Angela Martino, presidente di Aism. ...

Esordio precoce e tardivo della Sclerosi multipla : le differenze : Un gruppo di esperti del Centro della sclerosi multipla di Catania ha eseguito un’analisi della suo casistica in base all’età di insorgenza della malattia. I risultati hanno indicato che nei maschi con comparsa tardiva la disabilità evolve più rapidamente. Negli studi che hanno valutato la storia naturale della sclerosi multipla, i casi con insorgenza tardiva, cioè che compaiono in età più avanzata, hanno una frequenza del 10-20% sul totale. ...

Affetto da Sclerosi multipla - viene licenziato dalla ditta. 'Fa troppe assenze' : licenziato perché, malato da quattro anni di sclerosi multipla, ha fatto troppe assenze sul lavoro. È la storia di Cesare Votta, 52 anni di Catanzaro, una moglie e un figlio di 14 anni da mantenere. ...

Sclerosi multipla : il punto sulla CCSVI di Zamboni : E’ stato pubblicato sulla rivista scientifica Acta Phlebologica del Collegio Italiano di Flebologia un articolo del dottor Pietro M. Bavera intitolato “Multiple Sclerosis: is the Brave Dreams Study a tombstone for CCSVIand eventual surgical procedures? An open discussion” (Sclerosi multipla: lo studio Brave Dreams è una pietra tombale per la CCSVI e gli altri interventi chirurgici? Una discussione aperta). Secondo l’autore, commentando lo studio ...

Che cos'è la Sclerosi Multipla? : La Sclerosi multipla (SM) è una malattia cronica progressiva che colpisce il sistema nervoso centrale (cervello, nervi ottici e midollo spinale), caratterizzata dalla distruzione della guaina mielinica che isola le fibre nervose all’interno del sistema nervoso centrale (SNC). Questo processo distruttivo è denominato demielinizzazione. La mielina è una sostanza composta da acidi grassi che riveste i nervi, similmente a quanto avviene nel ...

Vitamina D e Sclerosi multipla : La sclerosi multipla è una malattia infiammatoria cronica demielinizzante del sistema nervoso centrale, che colpisce giovani adulti prevalentemente di sesso femminile (rapporto donna:uomo circa 3:1) e costituisce la causa principale di disabilità da patologia non-traumatica in questa fascia di età nelle regioni occidentali. L’eziologia della sclerosi multipla è ancora sconosciuta, anche se sono stati individuati possibili fattori di rischio ...

Salute - storie di Sclerosi multipla : arrivano i poster di “Io non sclero” : poster e pannelli luminosi a Milano, Cagliari, Lecce e Salerno, ma anche fiancate di autobus a Bologna e Firenze. Parte infatti in queste città la campagna affissioni ‘Io non sclero’: nelle prossime settimane i soggetti ispirati alle storie vere inviate in questi mesi su www.iononsclero.it da oltre 200 pazienti con sclerosi multipla e dai loro familiari saranno esposti nelle vie e sui bus. La campagna troverà spazio anche su stampa e ...