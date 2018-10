School Hacks | la scuola al tempo dei social su Disney Channel

School Hacks - come affrontare la scuola al tempo dei social : La vita a scuola può essere un incubo, ma per fortuna ci sono gli amici. Leo, ragazzo brillante ma timido, si è appena trasferito nella nuova scuola, ma può contare su Siry, l’amica di sempre di cui è segretamente innamorato da anni, e sui suoi stravaganti compagni, Nick, J, Spoiler, Mimy, Emily, sempre pronti a dargli una mano. La loro chat di gruppo è meglio di un manuale di sopravvivenza alle sfide quotidiane. La scuola di School Hacks non è ...