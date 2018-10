Santa Maria la Carità Rapina in casa | arrestati in poche ore | recuperato bottino

Santa Maria CAPUA VETERE - Record di abbonamenti per il Teatro Garibaldi - ampliato il cartellone TUTTI GLI SPETTACOLI Il sindaco Antonio Mirra : Numeri senza precedenti - un grandissimo risultato : ... fermando a quota 260 la vendita di abbonamenti stagionali per consentire l'acquisto di un congruo numero di biglietti fuori abbonamento per singoli SPETTACOLI. "Quello realizzato per la prossima ...

Salvatores : 'Il mio nuovo film è una storia di confine con Santamaria - Golino - Abatantuono' : 'Se ti abbraccio non avere paura' 'non è un film sull'autismo. È un film su come sia possibile capire e amare anche chi è molto diverso da noi'. Così Gabriele Salvatores, che questo pomeriggio a ...

Uta. Incendio in una palazzina di via Santa Maria : un morto : Un Incendio in una casa di Uta ha provocato la morte di un uomo. E’ successo in una palazzina di via

Madonna Pellegrina oggi a Ragusa nella chiesa di Santa Maria Ausiliatrice : La Madonna Pellegrina di Fatima ai salesiani di Ragusa per il Pellegrinaggio dei giovani. Domani il simulacro al day hospital del Paterno' Arezzo

Un anfiteatro spettacolare - da giovedì 20 a domenica 23 a Santa Maria Capua Vetere. : Dal 20 al 23 settembre, con la collaborazione tra il Comune di Santa Maria Capua Vetere, il Polo museale della Campania ed il consorzio Arte'm net, concerti, spettacoli e visite teatralizzate daranno vita a "Un anfiteatro spettacolare". Quattro giorni di arte in uno dei più suggestivi luoghi della nostra terra. In questo meraviglioso contesto la sera del ...

“Sorriso Diverso in Docu-Film” al Santa Maria della Pietà : “Sorriso Diverso in Docu-Film”: un inno per coloro che nella loro diversità hanno lottato e non si sono mai arresi. L’ ASL Roma 1, sito nel complesso Santa Maria della Pietà ha ospitato nella sala Teatro del padiglione 90 la rassegna “Sorriso Diverso in Docu-Film”: il racconto di storie vere attraverso il cinema, diventando un inno per coloro che nella diversità e a causa di un alterato stato di benessere hanno lottato e non si sono mai ...

Castelluccio - ricostruzione in alto mare - la Lega : "Salvaguardare l'altare della chiesa di Santa Maria Assunta". : UMWEB, "La situazione nel posto più bello del mondo, a due anni dal sisma, è purtroppo drammatica. Castelluccio di Norcia subisce ancora sulla sua pelle tutti i ritardi perpetrati dalla Regione Umbria". La denuncia parte dai rappresentanti della ...

il 6 e 7 ottobre a monte Santa Maria tiberina "evidenza caravaggio" - anche un potenziale san giovannino inedito fra le novità dell'... : ... che vede la presenza a santa maria tiberina di studiosi di chiara fama internazionale, testimonia il rigore scientifico di una iniziativa che ha la capacità di unire arte e scienza, come due aspetti ...

Villa Santa Maria - la festa dei Cuochi compie 40 anni! : Un'edizione,che ci descrivono,parrticolarmente importante,nel weekend del 13 e il 14 ottobre 2018. Tante le novità in programma, tra incontri, spettacoli e chef che si metteranno al lavoro nella piazza del suggestivo borgo,sede di uno degl'Istituti Alberghieri e per la ristorazioni,più qualificati e conosciuti. E proprio,all'interno del ...

LETTURE/ Un caso Galileo nella basilica di Santa Maria Maggiore a Roma : nella Cappella Paolina in S. Maria Maggiore a Roma la Vergine schiaccia il serpente e sovrasta la Luna. Ma quella luna è la stessa osservata da Galilei. Come si spiega? GENNARIO CASSIANI (1)(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 06:10:00 GMT)LETTURE/ Dal Mediterraneo all'Irlanda, l'Europa ritrovata di Carlo Ossola, di D. ZardinLETTURE/ Quello strano luogo fatto per perdersi, officina di santi e di profeti, di C. Cassiani

Isernia - modifiche alla viabilità per la festa in Santa Maria Assunta : Isernia. Per consentire l'esecuzione dei fuochi pirotecnici in occasione dell'annuale festa organizzata a Isernia dalla Parrocchia di Santa Maria Assunta, domenica 9 settembre varrà il divieto di ...

Lara Zorzetto parla di Temptation Island e di Giuseppe Santamaria : Temptation Island: Lara Zorzetto si svela, e su Giuseppe Santamaria… Lara Zorzetto, dopo aver smentito all’ultimo di essere la futura tronista di Uomini e Donne, ha deciso di aprire il suo cuore ai suoi fan, rispondendo ad alcune loro domande. Lara ha parlato senza peli sulla lingua dell’esperienza vissuta a Temptation Island 2018 e ha anche svelato in che rapporti è rimasta con Giuseppe Santamaria, il tentatore che ...

Santa Maria A VICO " Settimana della cultura ECCO IL PROGRAMMA : Spettacoli teatrali, musicali, presentazione di libri e tanto altro ancora, per offrire ai nostri cittadini momenti di svago, riflessione e scambio di idee". Michele Nuzzo, consigliere incaricato ...