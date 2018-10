SAN FRANCESCO Un santo laico che ha spiazzato la Chiesa

SAN FRANCESCO D'Assisi/ Santo del giorno - il 4 ottobre si celebra il Patrono d'Italia : Il 4 ottobre si celebra San Francesco D'Assisi , Santo del giorno : questi è considerato il Patrono d'Italia una figura importantissima per la storia della Chiesca Cattolica.(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 05:26:00 GMT)

Domani a Ragusa memoria liturgica di SAN FRANCESCO D'Assisi : Domani è la memoria liturgica di San Francesco d’Assisi. A Ragusa nella parrocchia di piazza Cappuccini è in programma la messa con autorità civili

SAN TI ANGELI CUSTODI/ SAN to del giorno - 2 ottobre : Papa Francesco - 'compagni di strada - nostro ponte con Dio' : i SANTI ANGELI CUSTODI si celebrano il 2 ottobre , Santo del giorno : questi sono patroni di un paesino della Sicilia che si chiama Fondachelli-Fantina

Papa Francesco “Angeli Custodi le nostre bussole umane”/ Messa in SAN ta Marta dedicata al 25esimo di una suora : Il Papa ha spiegato chi sono e cosa fanno gli angeli Custodi nel giorno della loro festa: sono una compagnia per mostrarci la strada e la meta dove dobbiamo arrivare(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 13:39:00 GMT)

Processione per SAN FRANCESCO a Ragusa : Numerosi fedeli e devoti hanno partecipato ieri sera a Ragusa alla Processione esterna in onore di San Francesco d’Assisi nelle vie del centro storico

ASSISI - PROGRAMMA FESTA DI SAN FRANCESCO : ASSISI Tutto pronto per le celebrazioni per San FRANCESCO Patrono d'Italia. Quest'anno sarà di turno la Regione Campania a rendere omaggio al Santo di ASSISI, con l'offerta dell'olio per le lampade ...